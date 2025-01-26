Директор Нарвского музея: среди наших людей есть те, кто жалеет, что Россия меня арестовала лишь заочно

Мария Сморжевских-Смирнова возглавила Нарвский музей в 2021 году. Не успев отойти от пандемии коронавируса, он в полной мере ощутил на себе последствия куда более серьезной трагедии.

Под ее руководством Нарвский музей занял четкую позицию. Дважды 9 мая на стене Нарвского замка висел плакат „Путин – военный преступник“. В городе эта акция вызвала неоднозначную реакцию.

Отголоски акции 9 мая – новость о заочном аресте Марии – вызвала массу откликов. Слова поддержки ей высказывали люди из самых разных стран. Но были и те, кто злорадствовал.

„Среди наших людей есть те, кто серьезно пишет: как жаль, что ее арестовали только заочно, а не по-настоящему. И под этим сообщением ставят лайки деятели культуры, которые очень известны в Нарве и за ее пределами. Например, один православный священник, который служит в Таллинне. И мне действительно не очень понятно, что это“, – сказала она.

„Что касается имиджа Нарвского музея за пределами Нарвы и даже Эстонии, могу сказать, что мы имеем невероятную поддержку со стороны европейского культурного сообщества, получаем огромное количество писем и звонков поддержки. И благодарности за то, что Нарвский музей, находящийся в таком историческом и географическом месте, имеет свою четкую позицию и не боится ее открыто выражать“, – отметила Сморжевских-Смирнова.

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