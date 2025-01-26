ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ был близок к камбэку, но всё же проиграл четвертой команде лиги

„Валмиера“ уверенно начала матч, захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом 28:11. К перерыву разрыв увеличился до 52:37 в пользу гостей. Однако во второй половине „Кейла Кулбет“ смогла собраться и улучшить свою игру, и к последней четверти отставание сократилось до шести очков.