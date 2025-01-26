26.01.2025, 14:20
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ был близок к камбэку, но всё же проиграл команде, занимающей четвёртое место в лиге
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 26 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ проиграл на родной площадке клубу „Валмиера“ со счетом 85:90.
„Валмиера“ уверенно начала матч, захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом 28:11. К перерыву разрыв увеличился до 52:37 в пользу гостей. Однако во второй половине „Кейла Кулбет“ смогла собраться и улучшить свою игру, и к последней четверти отставание сократилось до шести очков.
Уже подписаны?