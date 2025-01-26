Баскетбол
26.01.2025, 14:20

Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ был близок к камбэку, но всё же проиграл команде, занимающей четвёртое место в лиге

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В воскресенье, 26 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ проиграл на родной площадке клубу „Валмиера“ со счетом 85:90.

„Валмиера“ уверенно начала матч, захватив инициативу в первой четверти и завершив её с преимуществом 28:11. К перерыву разрыв увеличился до 52:37 в пользу гостей. Однако во второй половине „Кейла Кулбет“ смогла собраться и улучшить свою игру, и к последней четверти отставание сократилось до шести очков.

За 2 минуты 36 секунд до конца матча „Кейла Кулбет“ подобралась к сопернику на два очка. В напряжённые последние минуты „Валмиера“ удержала преимущество в пять очков, и, несмотря на попытки „Кейлы“ перевести игру в свою пользу, команда, занимающая четвёртое место в лиге, всё же одержала победу.

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