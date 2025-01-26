ТАБЛИЦА: на сколько евро с 1 апреля повысятся пенсии жителей Эстонии и зарплаты высших госслужащих

Максимальная заработная плата высокопоставленных государственных служащих в Эстонии увеличится до 9720 евро брутто в месяц, ее с 1 апреля будут получать президент Эстонии Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Государственного суда Виллу Кыве. а премьер-министр Кристен Михал с апреля будет получать 9007 евро в месяц, пишет RusERR.

Зарплаты высших государственных служащих в Эстонии индексируются аналогично пенсиям. Размер индекса зависит на 20% от годового прироста индекса потребительских цен и на 80% - от изменения поступления доли пенсионного страхования от социального налога.

В прошлом году поступления от социального налога на пенсионное страхование составили 2,94 миллиарда евро, что на 6,19% больше, чем в 2023 году (2,77 миллиарда евро). Инфляция в минувшем году составила 3,5%. Таким образом, с апреля зарплаты высших государственных служащих и пенсии вырастут на 5,65%.

Единственное отличие от прошлых лет заключается в том, что в декабре 2023 года коалиция приняла решение замедлить рост заработной платы некоторым госслужащим. До 2028 года зарплаты некоторых госслужащих будут расти на половину от расчетного индекса, а затем ее размер увеличится на величину невыплаченной за это время надбавки.

Средняя пенсия по старости увеличится на 44 евро и составит 818 евро в месяц.

Зарплаты высших должностных лиц с 1 апреля 2025 года:

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