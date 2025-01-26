Курсы эстонского языка
Курсы эстонского языка
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia
Новости Эстонии
26.01.2025, 15:10

Фонд интеграции снова открыл набор на бесплатные курсы эстонского. В этот раз места разобрали не сразу

 (14)

Ажиотаж вокруг бесплатных курсов эстонского языка на протяжении нескольких лет не спадает. Места разбираются буквально за считанные минуты, а жители страны, которым так и не удалось получить заветный курс, продолжают ждать свою очередь годами. RusDelfi узнал у Фонда Интеграции о новом наборе.

Обычно регистрация для постоянных жителей страны и репатрианты открывается в 10 в среде самообслуживания Фонда интеграции. Регистрация открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса.

К примеру, через несколько часов после открытия набора места на языковые курсы были забронированы не полностью. К примеру, можно было пойти изучать эстонский язык ан уровень А1 в Тарту (1 место), там же на А2 было свободно пятнадцать мест.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии