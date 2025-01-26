Фонд интеграции снова открыл набор на бесплатные курсы эстонского. В этот раз места разобрали не сразу

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Ажиотаж вокруг бесплатных курсов эстонского языка на протяжении нескольких лет не спадает. Места разбираются буквально за считанные минуты, а жители страны, которым так и не удалось получить заветный курс, продолжают ждать свою очередь годами. RusDelfi узнал у Фонда Интеграции о новом наборе.
Обычно регистрация для постоянных жителей страны и репатрианты открывается в 10 в среде самообслуживания Фонда интеграции. Регистрация открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса.
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