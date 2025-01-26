Фонд интеграции снова открыл набор на бесплатные курсы эстонского. В этот раз места разобрали не сразу

Обычно регистрация для постоянных жителей страны и репатрианты открывается в 10 в среде самообслуживания Фонда интеграции. Регистрация открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса.

К примеру, через несколько часов после открытия набора места на языковые курсы были забронированы не полностью. К примеру, можно было пойти изучать эстонский язык ан уровень А1 в Тарту (1 место), там же на А2 было свободно пятнадцать мест.