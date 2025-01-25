Баскетбол
25.01.2025, 15:25

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ играет с латвийским топ-клубом

 
„Тартуский университет“ vs ВЭФ
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против ВЭФа. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире всем подписчикам Delfi.

ВЭФ в этом сезоне потерпел всего два поражения в 17 матчах. Последнее из них произошло в середине декабря, когда команда уступила на выезде „Лиепае“ со счётом 80:89. В октябре ВЭФ одержал трудную победу над тартуским университетом на своей домашней арене, выиграв 74:71.

Тартуский университет в настоящее время делит 4-5 места с „Валмиерой“, у обеих команд по 13 побед и 6 поражений в таблице.

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