ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ играет с КБШ

„Садам“, который активно борется за место в плей-офф, сейчас располагается на 10-й позиции с 9 победами и 11 поражениями. Последний раз победивший „Кейла Кулбет“, баскетбольная школа Кейла находится на 14-й, предпоследней строчке, с двумя победами и 16 поражениями.