25.01.2025, 14:19
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ играет с КБШ
„Садам“ vs Кейлаская баскетбольная школа
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Садам“ сыграет в Пярну с Кейлаской баскетбольной школой (КБШ). Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.
„Садам“, который активно борется за место в плей-офф, сейчас располагается на 10-й позиции с 9 победами и 11 поражениями. Последний раз победивший „Кейла Кулбет“, баскетбольная школа Кейла находится на 14-й, предпоследней строчке, с двумя победами и 16 поражениями.
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