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25.01.2025, 13:30

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ играет с латвийской командой

 
„Выру Баррус“ vs „Екабпилс“
„Выру Баррус“
„Выру Баррус“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ сыграет на родной площадке с клубом „Екабпилс“. Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.

По словам тренера „Выру Баррус“ Оливера Лютсеппа, после последней игры в команде сохраняется позитивный настрой. Он отметил, что если команда продолжит играть агрессивно, как это было в матче с Тарту, то у них есть все шансы на победу против „Екабпилс“. Лютсепп подчеркнул, что несмотря на поражение, команда хорошо играла на подаче, в атаке и блоке, но не смогла завершить партии в свою пользу в решающие моменты. Он выразил уверенность, что нужно перенести этот уровень игры в следующий матч и использовать все шансы для победы.

Тренер также отметил, что положительным моментом для команды является то, что до матча с „Выру Баррус“ „Екабпилс“ проведет игру в Тарту, что позволит им оценить состав соперника. Однако Лютсепп подчеркнул, что команда готова к любым изменениям в составе и будет играть на полную силу, так как для них это важный матч с ближайшим конкурентом в борьбе за очки.

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