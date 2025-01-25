ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ играет с латвийской командой

По словам тренера „Выру Баррус“ Оливера Лютсеппа, после последней игры в команде сохраняется позитивный настрой. Он отметил, что если команда продолжит играть агрессивно, как это было в матче с Тарту, то у них есть все шансы на победу против „Екабпилс“. Лютсепп подчеркнул, что несмотря на поражение, команда хорошо играла на подаче, в атаке и блоке, но не смогла завершить партии в свою пользу в решающие моменты. Он выразил уверенность, что нужно перенести этот уровень игры в следующий матч и использовать все шансы для победы.