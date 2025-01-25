По инициативе аптекарей собрано 5000 евро на поддержку детей с редкими заболеваниями

Руководитель по франчайзингу аптек Benu Райнер Касевали подчеркнул, что оказание поддержки Детскому фонду важно для аптек, и он выразил удовлетворение тем, что и в этом году в сотрудничестве с клиентами можно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. „Здоровье — это величайшее достояние человека, и мы ценим возможность помочь семьям, которым нужна поддержка для покрытии расходов, вызванных редким заболеванием их ребенка. Детский фонд уже много лет помогает детям, нуждающимся в особом лечении или уходе, а привлечение наших клиентов к этой инициативе дает возможность внести еще больший вклад. Участие каждого важно — ведь через совместные усилия маленькая помощь становится большим свершением“, — сказал Касевали.

Как отмечает руководитель по сотрудничеству и коммуникации Детского фонда Лийс Эрмингер, при редких заболеваниях решающее значение имеет непрерывность лечения. „Каждый ребенок заслуживает лечения, независимо от того, насколько редка его болезнь. Такое лечение часто становится возможным благодаря совместным и последовательным усилиям, и поэтому взнос аптек Benu является важной частью этой цепочки поддержки жизни. Благодаря этому мы можем сделать семьям величайший подарок – подарить детям здоровье и надежду“, – сказала Эрмингер.

Пожертвования собирались в аптеках Benu по всей Эстонии и интернет-аптеке с 1 июня по 31 декабря 2024 года. В рамках кампании один цент с каждого приобретенного товара для здоровья марки Livsane был направлен на поддержку детей с редкими заболеваниями. Аптеки Benu продолжат сбор пожертвований и в 2025 году.

В Европе заболевание считается редким, если оно встречается менее чем у 1 из 2000 человек. При этом через Детский фонд можно помочь и тем детям, болезнь которых встречается лишь у одного человека на миллион.

BENU — это общеевропейский аптечный бренд. В Эстонии действуют более 140 аптек под брендом BENU Apteek.

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