Яан Тоотс не против снова стать мэром Нарвы, но войдет ли он в список центристов на выборах – еще не решил

„Но я думаю, что мы получим достаточное количество мест для того, чтобы быть интересными для участия в коалиции“, - сказал Яан Тоотс, являющийся зампредом Центристской партии.

Политик полагает, что центристы пойдут на выборы в Нарве со своим списком, но окажется ли в нем он сам - это открытый вопрос.

„Решение о том, кто и где будет баллотироваться, а также о первых номерах избирательных списков в марте-апреле примет центральное правление партии“, - добавил бывший мэр Нарвы.

Тоотс также подтвердил, что готов вновь занять пост мэра Нарвы, если появится такая возможность.

Напомним, что Тоотс был мэром Нарвы с октября 2023 года до декабря 2024. После выдвижения и прохождения вотума недоверия его место вновь заняла Катри Райк.

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