В Братиславе тысячи людей протестуют против идеи премьера Роберта Фицо сблизиться с Россией

На видео из twitter сообщества „Военные новости Украины“ видно, что сотни людей держат фонари во время антиправительственного протеста. Он проходит под девизом „Словакия — это Европа — хватит России“.

Рейтер пишет, что по сообщению организаторов, на площадь вышло около 60 000 человек. И по количеству протестующих акция приблизилась к уровню 2018 года, когда убийство журналиста-расследователя вызвало массовые демонстрации и вынудило Фицо уйти в отставку. Напомним, что Фицо переизбрали на пост премьер-министра в 2023 году.

Известно, что в конце декабря прошлого года Фицо летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Его поездка была связана в том числе с остановкой транзита российского газа через Украину, которую Киев анонсировал в декабре. После встречи Фицо и Путина в Словакии уже прошли акции протеста 10 января. RusDelfi сообщал об этом в материале от 11 января: В Словакии снова протестуют против пророссийского премьер-министра Роберта Фицо

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