Писала ли Камала Харрис перед выборами, что её муж 20 января 2025 года будет спать со следующим президентом США?

Если верить распространяемому изображению, 3 ноября 2024 года, за два дня до выборов, вице-президент США и кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Харрис написала в своём аккаунте в X: „Я уже сказала своему мужу, что 20 января 2025 года он будет спать со следующим президентом Соединённых Штатов“. После победы на выборах Дональда Трампа предполагаемый твит стал выглядеть комично, и скриншот с ним обошёл соцсети в преддверии инаугурации республиканца в указанную дату.Об этом написали российские СМИ, развлекательные ресурсы, а также многочисленные Telegram-каналы, в числе которых „Двач“ (489 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дмитрий Никотин“ (356 000), „ЗеРада“ (254 000), „КБ“ (244 000) и 4ch (204 000).

Согласно сайту офиса Камалы Харрис, у политика есть аккаунты в пяти соцсетях: YouTube, Instagram, Facebook, Threads и X. В последнем из них по состоянию на 22 января 2025 года отсутствовали какие-либо признаки существования твита, скриншот которого распространяется в соцсетях. Нет этого поста и в архивных (хоть и неполных) версиях страницы Харрис в X от 3 и 4 ноября. Отсутствуют подобные публикации и в профилях политика в других соцсетях. Более того, данный твит Камалы Харрис ни разу не цитировался в англоязычном интернете в 2024 году. И это притом, что его предполагаемый автор — кандидатка в президенты США, а дело якобы происходит за два дня до выборов, на пике ажиотажа вокруг этого события.

Более того, согласно вирусному скриншоту, твитом поделились 58 000 других пользователей X, процитировали его более 65 000, поставили ему лайк более 30 млн, а увидели в ленте — 105 млн.

Это невероятные цифры даже для страницы Харрис в разгар предвыборной гонки — опубликованные в тот же день другие твиты политика имеют гораздо более скромные показатели: тысячи ретвитов, сотни цитирований, десятки тысяч лайков. Только один твит в истории аккаунта @KamalaHarris набрал более 1 млн лайков — это было ещё в 2020 году.