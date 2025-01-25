Писала ли Камала Харрис перед выборами, что её муж 20 января 2025 года будет спать со следующим президентом США?
В январе 2025 года русскоязычный сегмент соцсетей обошёл скриншот твита, якобы опубликованного кандидаткой в президенты США незадолго до основного дня голосования. Мы проверили подлинность этого скриншота.
Если верить распространяемому изображению, 3 ноября 2024 года, за два дня до выборов, вице-президент США и кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Харрис написала в своём аккаунте в X: „Я уже сказала своему мужу, что 20 января 2025 года он будет спать со следующим президентом Соединённых Штатов“. После победы на выборах Дональда Трампа предполагаемый твит стал выглядеть комично, и скриншот с ним обошёл соцсети в преддверии инаугурации республиканца в указанную дату.Об этом написали российские СМИ, развлекательные ресурсы, а также многочисленные Telegram-каналы, в числе которых „Двач“ (489 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дмитрий Никотин“ (356 000), „ЗеРада“ (254 000), „КБ“ (244 000) и 4ch (204 000).
Согласно сайту офиса Камалы Харрис, у политика есть аккаунты в пяти соцсетях: YouTube, Instagram, Facebook, Threads и X. В последнем из них по состоянию на 22 января 2025 года отсутствовали какие-либо признаки существования твита, скриншот которого распространяется в соцсетях. Нет этого поста и в архивных (хоть и неполных) версиях страницы Харрис в X от 3 и 4 ноября. Отсутствуют подобные публикации и в профилях политика в других соцсетях. Более того, данный твит Камалы Харрис ни разу не цитировался в англоязычном интернете в 2024 году. И это притом, что его предполагаемый автор — кандидатка в президенты США, а дело якобы происходит за два дня до выборов, на пике ажиотажа вокруг этого события.
Более того, согласно вирусному скриншоту, твитом поделились 58 000 других пользователей X, процитировали его более 65 000, поставили ему лайк более 30 млн, а увидели в ленте — 105 млн.
Это невероятные цифры даже для страницы Харрис в разгар предвыборной гонки — опубликованные в тот же день другие твиты политика имеют гораздо более скромные показатели: тысячи ретвитов, сотни цитирований, десятки тысяч лайков. Только один твит в истории аккаунта @KamalaHarris набрал более 1 млн лайков — это было ещё в 2020 году.
Кроме того, миллионы просмотров в X обозначаются как M Views, а не mi viewers, ретвиты (Retweets) после ребрендинга соцсети стали репостами (Reposts), а цитирования обозначаются как Quotes, а не Quote Tweets.
Самые ранние из обнаруженных „Проверено“ публикаций, содержащих этот скриншот, датированы 6 января — в 10:39 он появился в русскоязычном Telegram-канале „Стационар „Щастье““ (7000 просмотров, 344 репоста), а минуту спустя в X — в аккаунте @nav1gatore, ссылка на который есть в описании этого канала (172 000 просмотров, 187 репостов). В последующие дни картинкой поделились некоторые относительно крупные каналы, но основная волна распространения скриншота пришлась на упомянутое на нём 20 января — день инаугурации Трампа.
Таким образом, скриншот с твитом Камалы Харрис был сфальсифицирован. Нет никаких доказательств, что такая запись когда-либо появлялась на странице политика в соцсети X, а указанная на изображении статистика по просмотрам и реакциям неправдоподобна. Впервые скриншот был опубликован в русскоязычном сегменте интернета.
В основу фейкового твита, вероятно, лёг российский анекдот, появившийся в 2016 году, когда фаворит президентской кампании и экс-первая леди США Хиллари Клинтон неожиданно для многих экспертов и политологов проиграла выборы Трампу: „Утром 8 ноября Хиллари сказала Биллу Клинтону: „Сегодня ночью два президента США будут спать вместе“. Когда же она вернулась ночью домой, Билл спросил: „Ну что, Трамп сюда приедет или мне к нему?““.
Итог: Фейк