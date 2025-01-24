Почему Волков не заступился за жителя Эстонии, вышедшего на марш в Берлине с российским флагом?
Общественность восприняла такой поступок неоднозначно, и на Луку Андреева посыпались гневные сообщения в соцсетях. Должен ли был Волков поддержать молодого человека, который позже пояснил, что не поддерживает войну, развязанную против Украины? Юрий Дудь предположил, что таким образом ФБК заработало бы „очки“ в глазах тех россиянах, которые продолжают жить в России под триколором, но не поддерживают войну. Волков же категорично заявил, что все произошедшее - провокация, цель которой - отвлечь внимание от повестки.
„Лука Андреев, житель Эстонии, явно пытался провоцировать, подменять повестку. Он хотел встать с этим флагом в первом ряду. При этом перед митингом было огромное количество обсуждений. Были те, которые говорили о том, что ни в коем случае российских флагов быть не должно. У нас в Берлине мы должны учитывать контекст. У нас под эти флагом собираются Z-ники, и он ассоциируется исключительно с Z-пропагандой. <...> Я же говорил, что не надо ничего запрещать. Люди самовыражаются как могут, смысл не в этом, а в том, чтобы показать - в Европе есть большое количество людей, которые против Путина и против войны. Как они попытаются это продемонстрировать - это их дело“.
По словам Волкова, никакие флаги в итоге не запретили, но по его мнению, есть разница между просто участием в шествии и попыткой встать в первый ряд с триколором и „подменить повестку мероприятия“.
Дудь замечает, что дело не в этом. После инцидента личные данные подростка попали в сеть, и ему стали поступать угрозы. Почему ФБК не „вписалось“ за гражданина России, для которого по каким-то причинам важен российский флаг, но не близка политика нынешних российских властей?
Волков отвечает, что ФБК „вписывается“ за большое количество россиян, но в данном случае, по мнению Волкова, этого не требовалось.
„Публичная кампания в защиту подростка, с которым ничего не случилось, привела бы к обратному эффекту - в Эстонии еще больше позакручивали бы гайки по отношению к россиянам, которые там находятся. Мы видели, чем закончилась история „Дождя“ в Латвии. Общество в Балтийских странах по понятным причинам из-за истории, связанной с оккупацией, преступлениями советского режима и угрозой, которую они ощущают, относятся очень нервно к подобного рода демонстрациям. У них другая сигнальная система, и эти сигналы они считывают иначе“.
Что случилось?
17 ноября 2024 года в Берлине прошел антивоенный марш, организованный российской оппозицией. Тысячи россиян прошли по центру немецкой столицы с требованием вывести российские войска из Украины, осудить Путина и освободить российских политзаключенных.
Государственный российский триколор был замечен журналистами лишь дважды. Дело в том, что антивоенными активистами он воспринимается как символ военной агрессии Кремля. Одним из участников, который намеренно шел с официальным флагом РФ буквально в шаге позади организаторов, оказался Лука Андреев, проживающий на данный момент в Таллинне.
20 ноября Лука опубликовал пост, в котором жаловался на травлю после своего участия в берлинской акции:
„Моё имя оказалось в центре внимания новостей и обсуждений. Множество людей писали, что я провокатор. Например, Невзоров на свою миллионную аудиторию назвал меня „ватой“.
Сначала кто-то в Твиттере начал сливать мои личные данные, включая адрес проживания. Затем все участники моего с друзьями любительского документального фильма о политике Эстонии отказались продолжать участие и потребовали удалить отснятые материалы. Это стало для меня сигналом, что вокруг нас распространяются дурные слухи.
Моего друга исключили из местной политической партии из-за „сомнительной истории“, связанной со мной“.
Посмотреть интервью полностью можно ниже.