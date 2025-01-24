Почему Волков не заступился за жителя Эстонии, вышедшего на марш в Берлине с российским флагом?

Общественность восприняла такой поступок неоднозначно, и на Луку Андреева посыпались гневные сообщения в соцсетях. Должен ли был Волков поддержать молодого человека, который позже пояснил, что не поддерживает войну, развязанную против Украины? Юрий Дудь предположил, что таким образом ФБК заработало бы „очки“ в глазах тех россиянах, которые продолжают жить в России под триколором, но не поддерживают войну. Волков же категорично заявил, что все произошедшее - провокация, цель которой - отвлечь внимание от повестки.

„Лука Андреев, житель Эстонии, явно пытался провоцировать, подменять повестку. Он хотел встать с этим флагом в первом ряду. При этом перед митингом было огромное количество обсуждений. Были те, которые говорили о том, что ни в коем случае российских флагов быть не должно. У нас в Берлине мы должны учитывать контекст. У нас под эти флагом собираются Z-ники, и он ассоциируется исключительно с Z-пропагандой. <...> Я же говорил, что не надо ничего запрещать. Люди самовыражаются как могут, смысл не в этом, а в том, чтобы показать - в Европе есть большое количество людей, которые против Путина и против войны. Как они попытаются это продемонстрировать - это их дело“.

По словам Волкова, никакие флаги в итоге не запретили, но по его мнению, есть разница между просто участием в шествии и попыткой встать в первый ряд с триколором и „подменить повестку мероприятия“.

Дудь замечает, что дело не в этом. После инцидента личные данные подростка попали в сеть, и ему стали поступать угрозы. Почему ФБК не „вписалось“ за гражданина России, для которого по каким-то причинам важен российский флаг, но не близка политика нынешних российских властей?

Волков отвечает, что ФБК „вписывается“ за большое количество россиян, но в данном случае, по мнению Волкова, этого не требовалось.