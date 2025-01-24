ТикТок и США: пошел ли обратный отсчет для приложения в стране победившего Трампа?
Власти США и Tik-tok уже довольно долгое время находятся в состоянии спора, причина которого заключается в том, что материнская компания TikTok, China ByteDance, может передавать данные пользователей китайскому правительству.
Tiktok в США хотят закрыть, против чего, разумеется, выступает сам Tik-tok, а также пользователи и блогеры.
TikTok оспаривает действия властей в суде, утверждая, что запрет на социальный медиа-канал нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. В сентябре 2024 года представители компании заявили, что запрет станет „радикальным отступлением“ от принципов свободы интернета и создаст опасный прецедент.
Каков статус на данный момент? На данный момент судьба TikTok в США остается неопределенной. Если до 19 января 2025 года не будет достигнуто соглашение о продаже или других мерах, которые удовлетворят американские власти, приложение может быть заблокировано в стране.
И вот на сцену выходит MrBeast - один из самых известных блогеров в мире, имеющий 343 000 000 подписчиков на своем канале YT и более 107 000 000 поклонников на TikTok.
Конечно, Tiktok - это один из источников дохода для него: реклама, партнерство и т.д., который он не хотел бы потерять. Согласно последним новостям, MrBeast предложил: „Я куплю TikTok, чтобы его не запретили в США“.
Однако стоит отметить, что состояние MrBeast составляет около 700 миллионов долларов, чего вряд ли хватит на покупку TikTok. TikTok все еще стоит в разы больше, хотя сам MrBeast утверждает, что после своего поста он получил „множество сообщений от различных миллиардеров“ что само по себе может говорить о том, что это может быть сделка с участием нескольких очень богатых людей.
СМИ утверждают, что MrBeast просто пытается привлечь к себе больше внимания благодаря такой громкой новости. Источники утверждают, что если сделка состоится, то за ней, скорее всего, стоит Илон Маск, чем кто-либо другой. У Маска хорошие отношения с Китаем, стоит вспомнить, что один из крупнейших заводов Tesla находится в Китае.
Чем это грозит пользователям, блогерам и самим США?
На данный момент аудитория TikTok в США насчитывает около 170 000 000 человек. По данным на 2023 год, взрослые пользователи TikTok в США в возрасте от 25 до 54 лет проводят в приложении в среднем 56 минут в день, что лишь на 6 минут меньше, чем время, затрачиваемое на просмотр Netflix.
TikTok уже перестал быть просто платформой для просмотра видео, многие тинейджеры и люди постарше отмечают, что со временем TikTok стал для них каналом для получения информации, обучения и лайфхаков. Не будем также забывать, что в TikTok присутствуют не только люди, но и компании, а значит, они заказывают рекламу, платят налоги, платят блогерам и имеют свой вклад в экономику США.
Однако США, по всей видимости, готовы отказаться от всего этого, лишь бы TikTok не был каналом для передачи персональных данных его пользователей правительству Китая. Если учесть напряженные взаимоотношения США и Китая на торговых рынках, Tiktok может стать эдакой разменной монетой.
По сути мы с вами являемся свидетелями того, как социальная сеть, обладающая по состоянию на октябрь 2024 года аудиторией в 1.6 миллиарда активных пользователей в месяц (19.8% от населения Земли используют TikTok ежемесячно) может столкнуться с санкциями в США. Чревато ли это массовыми недовольствами пользователей, блогеров, компаний - безусловно, да.
В мире социальных сетей стычки государственных органов и социального канала не является чем-то новым, достаточно вспомнить Павла Дурова, сперва его кейс с Vkontakte, потом и Telegram, но США сталкивается с таким большим и сложным кейсом, пожалуй, что впервые и от результатов будет зависеть и поведение социальных сетей в будущем, компании-рекламодатели должны будут серьезнее оценивать риски, блогеры могут рисковать потерять годы своей работы и доход, а пользователи — остаться без контента. Ждать итогов осталось недолго.
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