ТикТок и США: пошел ли обратный отсчет для приложения в стране победившего Трампа?

Tiktok в США хотят закрыть, против чего, разумеется, выступает сам Tik-tok, а также пользователи и блогеры.

TikTok оспаривает действия властей в суде, утверждая, что запрет на социальный медиа-канал нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. В сентябре 2024 года представители компании заявили, что запрет станет „радикальным отступлением“ от принципов свободы интернета и создаст опасный прецедент.

Каков статус на данный момент? На данный момент судьба TikTok в США остается неопределенной. Если до 19 января 2025 года не будет достигнуто соглашение о продаже или других мерах, которые удовлетворят американские власти, приложение может быть заблокировано в стране.

И вот на сцену выходит MrBeast - один из самых известных блогеров в мире, имеющий 343 000 000 подписчиков на своем канале YT и более 107 000 000 поклонников на TikTok.

Конечно, Tiktok - это один из источников дохода для него: реклама, партнерство и т.д., который он не хотел бы потерять. Согласно последним новостям, MrBeast предложил: „Я куплю TikTok, чтобы его не запретили в США“.

Однако стоит отметить, что состояние MrBeast составляет около 700 миллионов долларов, чего вряд ли хватит на покупку TikTok. TikTok все еще стоит в разы больше, хотя сам MrBeast утверждает, что после своего поста он получил „множество сообщений от различных миллиардеров“ что само по себе может говорить о том, что это может быть сделка с участием нескольких очень богатых людей.

СМИ утверждают, что MrBeast просто пытается привлечь к себе больше внимания благодаря такой громкой новости. Источники утверждают, что если сделка состоится, то за ней, скорее всего, стоит Илон Маск, чем кто-либо другой. У Маска хорошие отношения с Китаем, стоит вспомнить, что один из крупнейших заводов Tesla находится в Китае.

Чем это грозит пользователям, блогерам и самим США?