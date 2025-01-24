Lidl повысит зарплату всем работникам своих магазинов в Эстонии

Выполняя своё обещание платить лучшую зарплату в секторе розничной торговли, Lidl поднимает ежемесячную зарплату работникам своих магазинов. В марте прошлого года предприятие также подняло зарплату работников и увеличило количество различных льгот.

Lidl Eesti признан одним из лучших работодателей в Эстонии, третий год подряд предприятие удостаивается титула Top Employer. В Европе титул Top Employer Europe присваивается Lidl уже восемь раз.

Решение о повышении заработной платы работникам магазинов было принято как по причине увеличивающейся стоимости жизни, так и в свете данного Lidl обещания платить самую лучшую в секторе розничной торговли зарплату.

„Команда Lidl – самый главный актив нашего предприятия. Мы успешны ровно настолько, насколько наши люди преданы нашему делу. Мы дали обещание нашим работникам предлагать заработную плату выше средней по отрасли и намерены его сдержать. Учитывая как рост стоимости жизни, так и рыночную ситуацию в целом, мы приняли решение повысить в новом году зарплату работникам магазинов“, – сказала член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто.

Киппасто отметила, что работникам Lidl предлагается также ряд льгот, которые помогают им заботиться о своём психическом и физическом здоровье: „У всех работников с первого дня работы есть дополнительная медицинская страховка, кроме того, у нас предусмотрена плата за преданный труд и компенсация транспортных расходов, мы предлагаем также спортивную компенсацию и оплачиваем больничный со второго дня болезни. Начиная с прошлого года, у нас можно получить выходной по случаю дня рождения. И это лишь несколько примеров из нашего обширного списка льгот“.

Напомним, что Lidl оперирует сетью из 12 350 магазинов и имеет более 220 логистических центров в 31 стране.

Lidl Eesti было основано в 2018 году, и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 15 магазинов в 7 городах Эстонии. В 2024 году Lidl Eesti второй год подряд удостоился международного титула лучшего работодателя Top Employer.

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