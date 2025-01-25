Испытывающие финансовые трудности люди все чаще обращаются в „банк для бедняков“

По словам представителя крупнейшей в Эстонии сети ломбардов Luutar, в прошлом году жители Эстонии заложили на 20% больше личного имущества, чем когда-либо прежде. В ломбарды Пярну, Кохтла-Ярве и Тарту люди обращались чаще всего.

Как сказала Янели Удуметс, представитель Kuu pandimaja, расположенного в районе Карлова в Тарту, рост числа клиентов, очевидно, связан с ухудшением экономической ситуации и тем, что людям становится все труднее сводить концы с концами. По словам Удуметс, людям нуждаются в деньгах, чтобы оплатить счета. Особенно много людей обращались в ломбард в праздники.

В магазине Maxima в тартуском районе Аннелинн второй год работает ломбард Kullake. В декабре прошлого года оборот предприятия вырос в два раза. По словам директора Мариан Тобро, со временем изменился профиль людей, обращающихся в ломбард. Все чаще в ломбард приходят успешные люди, владельцы небольших предприятий и государственные служащие. У них могут быть разные причины, побудившие обратиться за ссудой в обмен на имущество: срочный ремонт автомобиля, беда, случившаяся с домашним животным.

Их проблемы различны, будь то автомобиль, нуждающийся в ремонте, или что-то, случившееся с домашним животным.

Как добавил владелец Karlova pandimaja Рихо Суурметс, нередко в ломбард обращаются и тогда, когда случается неожиданный несчастный случай, автомобильная авария, похороны, внезапная смерть. Связанные с этим расходом пробивают брешь в кошельке. человека.

За последниедва года средний размер залога вырос с 70 до 250 евро. По словам представителя ломбарда Kuu, в основном приносят золотые украшения, инструменты и телефоны. Но если раньше вещи сданные в ломбард вещи выкупались, то теперь более половины заложенных вещей ждут нового владельца.

Как отметили представители ломбардов, рост числа клиентов связан, безусловно, и с ценами на золото, которые значительно выросли. Как сказала Мариан Тобро, в настоящее время ломбард покупает 1 грамм золота за 44,5 евро. Год назад цена за 1 грамм золота составляла 30 евро.

Сюжет телеканала TV3 можно посмотреть здесь.

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