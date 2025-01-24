РФ подверглись массовой атаке беспилотников, часть БПЛА летели в Москву
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, а российские беспилотники нанесли удар по Киевской области, в результате чего погибло два человека.
Более 10 регионов России подверглись в ночь на пятницу, 24 января, атакам беспилотников, передает DW. Согласно сообщению министерства обороны РФ, над 13 регионами в общей сложности был перехвачен и уничтожен 121 дрон. По данным ведомства, 37 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 - над Рязанской, по 17 - над Курской и Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Московской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, по два - над Тульской, Орловской и Липецкой, один - над Москвой и еще один - над оккупированным Крымом. Самый сильный удар дроны нанесли по Рязанской области. Их целями могли быть НПЗ и военный аэродром.
„Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб“, - написал губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.
Один из жителей Рязани рассказал изданию РБК, что слышал звуки более 20 взрывов в самом городе. Позже Малков подтвердил, что дроны атаковали Рязань. „Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы“, - написал губернатор.
Украинские СМИ сообщили, что удар был нанесен по рязанскому НПЗ.
Губернаторы трех областей отчитались о сбитых дронах
Об отражении атаки дронов сообщил губернатор Брянской области, Александр Богомаз. По информации Telegram-канала Mash,
ВСУ пытались нанести удар по заводу „Кремний“ в Брянске, но обломки сбитого дрона упали рядом с предприятием.
Мэр Курска Игорь Куцак также сообщил, что над городом был сбит беспилотник, и в результате падения его обломков были повреждены четыре частных дома. „Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества“, - написал он.
До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об одном сбитом беспилотнике над регионом. „При падении в поле произошло возгорание сухой травы. Разрушений и пострадавших нет“ - уточнил он.
Московские аэропорты вводили ограничения
Опасность атаки беспилотников была объявлена ночью в нескольких регионах. Сначала в Саратовской области, затем в Татарстане и Самарской области. По данным Telegram-канала Mash, в Саратовской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе, и местные жители сообщали о не менее семи взрывах в небе.
Также в Подмосковье были перехвачены несколько дронов, направлявшихся в сторону Москвы. В связи с угрозой, столичные аэропорты ввели ограничения на полеты, которые к настоящему моменту сняты.
В результате атаки российских дронов погибли два человека
В результате атаки российских беспилотников на Киевскую область в ночь на пятницу погибли два человека, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Николай Калашник.
„Погибшего обнаружили на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано. Второй погибший — 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден 10-этажный жилой дом“, — передает его слова BBC News Русская служба.
По данным Калашника, еще два человека обратились к медикам после пожара.
„Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет — острую реакцию на стресс. Уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывается вся необходимая медицинская помощь“, — добавил он.
Пожар в настоящее время ликвидирован.