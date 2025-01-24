РФ подверглась массовой атаке беспилотников, часть БПЛА летели в Москву

Более 10 регионов России подверглись в ночь на пятницу, 24 января, атакам беспилотников, передает DW. Согласно сообщению министерства обороны РФ, над 13 регионами в общей сложности был перехвачен и уничтожен 121 дрон. По данным ведомства, 37 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 - над Рязанской, по 17 - над Курской и Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Московской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, по два - над Тульской, Орловской и Липецкой, один - над Москвой и еще один - над оккупированным Крымом. Самый сильный удар дроны нанесли по Рязанской области. Их целями могли быть НПЗ и военный аэродром.

„Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб“, - написал губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

Один из жителей Рязани рассказал изданию РБК, что слышал звуки более 20 взрывов в самом городе. Позже Малков подтвердил, что дроны атаковали Рязань. „Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы“, - написал губернатор.

Украинские СМИ сообщили, что удар был нанесен по рязанскому НПЗ.

Губернаторы трех областей отчитались о сбитых дронах

Об отражении атаки дронов сообщил губернатор Брянской области, Александр Богомаз. По информации Telegram-канала Mash,

ВСУ пытались нанести удар по заводу „Кремний“ в Брянске, но обломки сбитого дрона упали рядом с предприятием.

Мэр Курска Игорь Куцак также сообщил, что над городом был сбит беспилотник, и в результате падения его обломков были повреждены четыре частных дома. „Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества“, - написал он.