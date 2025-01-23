Правда ли, что в Испании нужно платить за возможность выбросить органический мусор?

Нововведение, судя по разъясняющим статьям в СМИ, действительно вызвало некоторый резонанс среди испанцев, однако беспокоит их в основном сохранность личных данных. В тех случаях, когда карточки выдавались не анонимно, людям было непонятно, какая информация о них собирается и куда передаётся. Найти в СМИ или на официальных порталах испанских городов доказательства того, что использование мусорных контейнеров для пищевых отходов будет платным, „Проверено“ не удалось. Это противоречит самой идее подобных контейнеров: испанцев пытаются мотивировать более тщательно подходить к сортировке мусора. Введение платы за доступ к определённому мусорному баку вызвало бы только обратный эффект: люди стали бы выбрасывать органические отходы в другие открытые контейнеры.

В 2018 году ЕС ввёл новые правила , регламентирующие разделение и сортировку отходов в странах — участницах союза. После этого в городах некоторых регионов Испании (например, в Виго, Жироне и Бургосе) действительно стали появляться электронные замки на контейнерах с органическим мусором, то есть пищевыми отходами биологического происхождения. Это сделано для упрощения переработки отходов — таким образом власти пытаются избежать смешения различных видов мусора. Предполагается, что жители, вынужденные использовать карту, чтобы открыть такие контейнеры, будут более осознанно относиться к раздельному сбору мусора и не станут выбрасывать туда другие виды отходов. Жители городов могут получить карту бесплатно и использовать её не только для открытия мусорных баков, но и в транспорте, а также для доступа к некоторым другим муниципальным услугам. В Сарагосе, например, карты и вовсе рассылали по почте всем жителям, причём они были анонимными. Но открыть контейнер можно и без них, воспользовавшись мобильным приложением.

В популярных русскоязычных Telegram-каналах разошлось 45-секундное видео: в нем мужчина подходит к мусорным бакам и пытается открыть тот, который помечен надписью Orgánica. Несмотря на то что герой ролика несколько раз с силой дёргает крышку, контейнер не открывается. На корпусе при этом видна электронная панель, к которой, по всей видимости, нужно приложить карту, чтобы бак открылся. Видео с комментарием о необходимости заплатить €5 за открытие контейнера опубликовали „ Правдивости “ (178 000 просмотров на момент написания данного разбора), „ Путин в Telegram “ (176 000), „ Voblya • новости “ (142 000), „ Шейх Тамир “ (140 000), „ Дмитрий Василец “ (126 000) и другие популярные каналы. Публиковали посты об этом резонансном нововведении и пользователи соцсетей: „ ВКонтакте “, X , Threads , Facebook и др. В некоторых постах отмечается, что скоро подобная судьба постигнет и мусорные баки во Франции.

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Автор вирусного видео за кадром в самом деле крайне возмущён тем, что не может просто открыть бак и вынужден прикладывать для этого какие-то карты. Он ругает (на испанском языке) экологическую повестку и даже говорит, что всё это напоминает антиутопию и диктатуру. Однако он не утверждает, что за пользование мусорным контейнером нужно заплатить, в видео не упоминается ни €5, фигурирующие в большинстве постов, ни какая-либо иная сумма. При этом в ролике нет перевода на русский или хотя бы испаноязычных субтитров. Поэтому русскоговорящему пользователю, если он не знает испанский, необходимо приложить значительные усилия, чтобы понять, о чём на самом деле говорит испанец. Вирусное видео, судя по надписям на мусорных баках, было снято в испанском Виго. Этот город одним из первых ввёл систему доступа к контейнерам с органическими отходами по карточкам. Мэр Виго Абель Кабальеро ещё в 2020 году собственноручно показывал журналистам, как пользоваться этими карточками. Ни о какой оплате речи не шло.

Карта PassVigo, которую необходимо приложить, чтобы открыть мусорный контейнер в вирусном видео, и правда не бесплатна. Чтобы её получить, необходимо оформить заявку и разово заплатить некоторую сумму, впрочем, гораздо более скромную, чем заявлено в постах. Стоимость варьируется от €0,39 до €0,53, пенсионеры от этого взноса освобождены. PassVigo можно использовать как транспортную карту, посещать по ней городские спортивные комплексы и открывать мусорные контейнеры для органических отходов. Для проезда в транспорте карту нужно пополнять (на сайте приводится ссылка на соответствующие тарифы), а вот на странице, посвящённой сбору мусора, об оплате ничего не сказано.

В испаноязычном сегменте интернета видео завирусилось ещё в марте 2024 года. Впрочем, там предполагаемую оплату в €5 никто не обсуждал — ни в самих постах, ни в комментариях под ними. Самая ранняя публикация на русском языке о необходимости заплатить за открытие контейнера €5 была сделана 26 декабря 2024 года в 17:28 по московскому времени в Telegram-канале „Агентство второстепенных новостей“ (14 000 просмотров на момент написания разбора). В тот же день подобные публикации, слово в слово совпадающие с первым русскоязычным постом, появились и в других каналах.

Таким образом, нет никаких подтверждений тому, что в каком бы то ни было испанском городе за пользование мусорными баками взимается плата. В вирусном видео, ставшем инфоповодом для многочисленных публикаций, не упоминается необходимость платить деньги, а лишь то, что для доступа к контейнеру нужно приложить карту. При этом это не банковские карты, с которых могут списываться деньги, а городские — они выдаются жителям бесплатно, а в некоторых случаях и вовсе рассылаются по почте. Можно было бы предположить, что на видео не совсем понятно, о каких картах идёт речь, из-за чего и произошла путаница. Однако конкретная сумма, упомянутая в постах, говорит, скорее, в пользу того, что автор изначального поста на русском языке сознательно вводит интернет-пользователей в заблуждение.

Итог: Неправда

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