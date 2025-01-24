Estateguru: владельцы инвестиционного счёта в будущем станут получать больший доход
Как сказал руководитель Estateguru Михкель Стамм, важное изменение в законе, вступившее в силу в этом году, делает для владельцев инвестиционного счёта инвестирование через лицензированные краудфандинговые платформы значительно более выгодным.
На платформе с европейской операционной лицензией, такой как Estateguru, которая занимается предоставлением кредитов под залог недвижимости, владелец инвестиционного счета теперь может отложить начисление налогов на доход, полученный посредством краудфандинга, а также вычесть из дохода расходы, связанные с использованием платформы, и, в случае необходимости, вычесть убытки, возникшие в результате инвестирования. „Очевидно, что законная возможность отложить налогообложение открывает для каждого инвестора возможность реинвестировать весь доход и таким образом получить ещё более высокую прибыль от большей суммы“, – пояснил Стамм.
По прогнозам руководителя Estateguru, в текущем году активность инвесторов возрастёт, поскольку в последнем полугодии развитие сектора недвижимости однозначно было позитивным. „Малому инвестору в 2025 году будет непросто найти аналогичный краудфандингу годовой доход, равный примерно 10 процентам, который к тому же был бы обеспечен такой же сильной гарантией, как недвижимость, и установленная в отношении неё ипотека первой очереди“, – описал ситуацию на рынке Михкель Стамм и подчеркнул, что краудфандинг подходит и для действительно малых инвесторов. „Вы можете начать в любое время, потому что платформа Estateguru открыта онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и на выбор всегда есть несколько разных проектов. Вы можете инвестировать всего 50 евро, и Ваши инвестиции всегда будут гарантированно обеспечены недвижимостью под залог“, — добавил Стамм.
Для тех, у кого ещё нет инвестиционного счёта, Стамм объяснил, что это обычный банковский счёт частного лица. „Единственная разница в том, что инвестиционный счёт может быть использован его владельцем только для осуществления финансовых вложений“, — подчеркнул руководитель Estateguru и добавил, что именно таким образом частное лицо может отсрочить уплату подоходного налога, начисляемого на доход, полученный от финансовых активов, до тех пор, пока этот доход не будет использован для других целей.
По словам руководителя платформы Estateguru, которая действует уже более десяти лет, многие ожидали перемен, которые поставили краудфандинг в один ряд с так называемыми старыми классическими инвестиционными инструментами. „Только на нашей платформе активно работают почти 20 000 инвесторов из Эстонии“, — сказал Стамм, который полагает, что недавние изменения в законе, определённо, побудят новых людей инвестировать, а также повысят активность нынешних инвесторов. „Для более опытных инвесторов, важной частью изменения в законе стало то, что благодаря этому изменению значительно снизилось давление, связанное с необходимостью иметь отдельное общество с ограниченной ответственностью для управления инвестициями“, — сказал руководитель Estateguru.
Estateguru – ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности международному сообществу инвесторов. Мы занимаемся развитием безграничной цифровой экосистемы для финансирования и инвестиций в проекты недвижимости как в Европе, так и за её пределами. Объединяя разных поставщиков услуг, предпринимателей и инвесторов в единой операционной среде, мы предлагаем уникальное решение, которого не могут предложить другие финансовые учреждения — простой трансграничный цифровой сервис для заёмщиков и инвесторов. В офисах Estateguru в Лондоне, Таллинне, Риге и Вильнюсе работает около 40 профессионалов.
На краудфандинг не распространяется страховое покрытие, предусмотренное законами о страховании вкладов и обязательств перед инвесторами стран-членов Европейского союза.
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