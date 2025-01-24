Estateguru: владельцы инвестиционного счёта в будущем станут получать больший доход

На платформе с европейской операционной лицензией, такой как Estateguru, которая занимается предоставлением кредитов под залог недвижимости, владелец инвестиционного счета теперь может отложить начисление налогов на доход, полученный посредством краудфандинга, а также вычесть из дохода расходы, связанные с использованием платформы, и, в случае необходимости, вычесть убытки, возникшие в результате инвестирования. „Очевидно, что законная возможность отложить налогообложение открывает для каждого инвестора возможность реинвестировать весь доход и таким образом получить ещё более высокую прибыль от большей суммы“, – пояснил Стамм.

По прогнозам руководителя Estateguru, в текущем году активность инвесторов возрастёт, поскольку в последнем полугодии развитие сектора недвижимости однозначно было позитивным. „Малому инвестору в 2025 году будет непросто найти аналогичный краудфандингу годовой доход, равный примерно 10 процентам, который к тому же был бы обеспечен такой же сильной гарантией, как недвижимость, и установленная в отношении неё ипотека первой очереди“, – описал ситуацию на рынке Михкель Стамм и подчеркнул, что краудфандинг подходит и для действительно малых инвесторов. „Вы можете начать в любое время, потому что платформа Estateguru открыта онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и на выбор всегда есть несколько разных проектов. Вы можете инвестировать всего 50 евро, и Ваши инвестиции всегда будут гарантированно обеспечены недвижимостью под залог“, — добавил Стамм.

Для тех, у кого ещё нет инвестиционного счёта, Стамм объяснил, что это обычный банковский счёт частного лица. „Единственная разница в том, что инвестиционный счёт может быть использован его владельцем только для осуществления финансовых вложений“, — подчеркнул руководитель Estateguru и добавил, что именно таким образом частное лицо может отсрочить уплату подоходного налога, начисляемого на доход, полученный от финансовых активов, до тех пор, пока этот доход не будет использован для других целей.