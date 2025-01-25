„А если летальный исход?“ Мама девочки-первоклассницы возмущена тем, что учителя не следят за детьми, непонятно что курящими в туалетах

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Мама семилетней девочки одной из школ Ида-Вирумаа, пожелавшая остаться анонимной (имя мамы и школа редакции известны), шокирована тем, что классный руководитель сообщила об этом, как о данности, попросив родителей поговорить со своими детьми.
„Они - маленькие дети! А если они накурятся какой-то дряни, отравятся? А если, не дай бог, летальный исход?“ - задается вопросами родительница. Мама не понимает, почему учитель не может держать такие вещи под контролем. „В наше время учителя заглядывали в туалеты, проверяли“.
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