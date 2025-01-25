„А если летальный исход?“ Мама девочки-первоклассницы возмущена тем, что учителя не следят за детьми, непонятно что курящими в туалетах

„Они - маленькие дети! А если они накурятся какой-то дряни, отравятся? А если, не дай бог, летальный исход?“ - задается вопросами родительница. Мама не понимает, почему учитель не может держать такие вещи под контролем. „В наше время учителя заглядывали в туалеты, проверяли“.