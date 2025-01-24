ВИДЕО | Правительство не покусится на пенсии — уверяет Кристен Михал. Но где тогда брать деньги?

Во вторник, 21 января, Кристен Михал опубликовал в социальных сетях пост, в котором отметил, что новый президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает от НАТО увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП. Михал поддержал эту идею, отметив, что Эстонии необходимо увеличить инвестиции в оборону, чтобы достичь цели в 5%.

Вслед за этим развернулась широкая дискуссия о том, где найти источники финансирования. Ведь ежегодные дополнительные расходы составят около 500-600 миллионов евро. Михал считает, что еще есть возможность сократить расходы государственного сектора. „Мы должны начать сокращать расходы, пересматривая различные услуги“, - сказал он Delfi после пресс-конференции правительства, приведя в пример концерты, которые необходимо согласовывать с Департаментом окружающей среды. По его мнению, такого рода ситуации должны решаться иначе. Департамент транспорта, например, уже не требует предъявлять физически автомобиль при его регистрации, все действия можно осуществить через приложение.