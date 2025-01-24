24.01.2025, 11:15
ВИДЕО | Правительство не покусится на пенсии — уверяет Кристен Михал. Но где тогда брать деньги?(66)
Теоретически понятно, что безопасность превыше всего и расходы на оборону должны быть увеличены, но деньги не упадут с неба. Как сказал премьер-министр, не может быть и речи о том, чтобы пересечь красную линию, а значит, пенсии не сократят.
Во вторник, 21 января, Кристен Михал опубликовал в социальных сетях пост, в котором отметил, что новый президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает от НАТО увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП. Михал поддержал эту идею, отметив, что Эстонии необходимо увеличить инвестиции в оборону, чтобы достичь цели в 5%.
Уже подписаны?