ВИДЕО | Яна Тоом пошутила, что убьет Яака Мадисона, если тот вознамерится оставаться ее однопартийцем до смерти
На состоявшихся в Страсбурге дебатах, организованных Delfi, участвующие в них евродепутаты Яна Тоом и Яак Мадисон (оба — члены Центристской партии) высказывали настолько разные мнения, что ведущий счел уместным спросить, как долго они еще будут оставаться вместе в одной партии.
Основное противостояние между Тоом и Мадисоном произошло по вопросам, касающимся президента США Дональда Трампа. Тоом даже призналась: в то время, как она надеялась на победу Камалы Харрис, Мадисон болел за Трампа.
На протяжении всей передачи Мадисон преимущественно защищал Трампа, в то время как Тоом высказывалась в отношении новоизбранного президента США критически. Например, когда депутаты Европарламента стали обсуждать отношения между Трампом и Европейским союзом, Тоом отметила, что быть верным союзником уже недостаточно. „Я не издеваюсь над Трампом, но мы должны быть очень реалистичными. Мы должны понимать, что эта эпоха в отношениях с США закончилась. Точка. Она больше не вернется“, - сказала Тоом.
„Как долго ещё вы и Яна будете однопартийцами?“ - спросил после высказываний Тоом ведущий дискуссии Херман Келомеэс у усмехнувшегося Мадисона.
„До смерти“, - ответил Мадисон.
„Я его убью!“ - с улыбкой тут же отреагировала Тоом, но сразу же добавила, что пошутила. Мадисон тоже не воспринял сказанное всерьез и вместе с Тоом за кадром рассмеялся.
Полностью передачу можно посмотреть здесь.