Бывшего сотрудника Таллиннской школы по интересам Тондираба обвиняют в краже личных данных и захвате группы в Фейсбуке

„Учетные записи школы в социальных сетях использовались для распространения вводящих в заблуждение сообщений“

„Таллиннская школа по интересам Тондираба уведомляет о нарушении безопасности данных, связанных с учетными записями школы в социальных сетях и базой данных по управлению договорами. Нарушение было обнаружено, когда бывший сотрудник отказался передать права администратора группы и страницы школы в Facebook, тем самым получив доступ к персональным данным учащихся и их родителей. Кроме того, была незаконно скопировано информация из клиентской базы данных школы для личных целей“, - указано в сообщении.