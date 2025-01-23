В сообщении Таллиннская школа по интересам Тондираба приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию
В сообщении Таллиннская школа по интересам Тондираба приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию
ФОТО: скриншот
Новости Эстонии
23.01.2025, 07:00

Бывшего сотрудника Таллиннской школы по интересам Тондираба обвиняют в краже личных данных и захвате группы в Фейсбуке

 
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Утечка данных тысяч жителей Таллинна, база данных с 8500 email-адресами, использование аккаунта в соцсетях для распространения дезинформации — рассылка от Таллиннской школы по интересам Тондираба удивила и взволновала многих родителей. Оказалось, что в этой ситуации замешан некий бывший сотрудник, который, по словам руководства школы, самовольно захватил не только группу в Фейсбуке, но и контакты для личных целей. Подробности — у RusDelfi.

„Учетные записи школы в социальных сетях использовались для распространения вводящих в заблуждение сообщений“

Рассылка стала приходить родителям тех детей, которые посещали и продолжают посещать Таллиннскую школу по интересам Тондираба.

„Таллиннская школа по интересам Тондираба уведомляет о нарушении безопасности данных, связанных с учетными записями школы в социальных сетях и базой данных по управлению договорами. Нарушение было обнаружено, когда бывший сотрудник отказался передать права администратора группы и страницы школы в Facebook, тем самым получив доступ к персональным данным учащихся и их родителей. Кроме того, была незаконно скопировано информация из клиентской базы данных школы для личных целей“, - указано в сообщении.

„Утекшие данные включают имена, персональные коды

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