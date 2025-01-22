Хотят провезти евро, которые прячут в носки и белье, и люксовые товары – что еще происходит на Нарвском погранпункте?

По оценке Татьяны Забалуевой, в среднем в день на Нарвском таможенном пункте фиксируют около 1800 пересечений границы. Так, за последние дни в направлении из Эстонии в Россию регистрировалось от 780 до 800 человек в сутки. „Несмотря на это, значительных очередей на границе на данный момент нет“, - отметила таможенный инспектор.

Забалуева напомнила, что в Нарвском пункте введён полный таможенный досмотр уже с августа прошлого года. Это означает, что каждый, кто пересекает границу из Эстонии в Россию, проходит процедуру, включающую беседу с инспектором для выяснения цели поездки, визуальный осмотр вещей и багажа. Пограничники используют технические средства, например рентгеновские установки, для ускорения и повышения точности проверки.

При подозрении, что человек хочет нарушить правила провоза багажа, проводится более тщательная проверка. Могут подключить служебных собак, которые помогают обнаружить спрятанные наркотики, табачные изделия и крупные суммы денег. Инспектор отметила, что деньги зачастую скрывают в неожиданных местах, например носках или нижнем белье.

Одним из ключевых факторов, на который обращают внимание инспекторы, является поведение путешественника. „Несоответствие между целью поездки и содержимым багажа может стать поводом для углублённого досмотра, кроме того, заинтересованность служебной собаки также является сигналом к дополнительной проверке“, - сказала Забалуева.

По словам таможенного инспектора, с момента введения санкционных списков в 2022 году большинство нарушений, которые они фиксируют, связано с попытками провоза товаров, запрещённых к ввозу или вывозу. Наиболее частыми случаями являются попытки провоза евровалюты в крупных объёмах, провоза люксовых товаров, например, дорогого вина, брендовой одежды, сумок и часов.