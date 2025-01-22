Обнародован державшийся в секрете отчет о специальной проверке Nordica: решения руководства оставляли желать лучшего

Отчет, подготовленный компанией Ernst & Young Baltic совместно с юридической фирмой FORT, рассматривает решения, принятые руководством авиакомпании в период с 1 января 2020 года по 27 июля 2023 года. Хотя документ был готов уже в начале 2024 года, общественность не имела к нему доступа. Первоначальной причиной, по которой отчет держали в секрете, называли процесс приватизации Nordica.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) заявил, что и он, и премьер-министр Кристен Михал поддерживают обнародование отчета, но временный банкротный управляющий Nordica не разрешает его публиковать, поскольку информация может подорвать процедуру банкротства. Во вторник, однако, долгожданный отчет был частично обнародован, при этом коммерческие секреты и другая „непубличная“ информация все еще остаются закрытыми.

В отчете приводится ряд случаев, когда руководство Nordica недостаточно тщательно анализировало новые проекты и не оценивало связанные с ними риски. Серьезной критике подвергся и совет, который подчас утверждал проекты до того, как правление предоставляло ему ранее запрошенные им финансовые анализы и оценки рисков. Не уделялось достаточного внимания и рентабельности проектов в меняющихся условиях, как следует из отчета, совет часто не обсуждал, как меняющиеся обстоятельства влияют на результаты деятельности авиакомпании.

Недостаточная прозрачность управленческих решений – одна из постоянных тем отчета. Согласно отчету, правление не всегда предоставляло совету достаточно объективную информацию об экономических и стратегических последствиях принимаемых решений. Это затрудняло принятие советом обоснованных решений, но в то же время сам совет не всегда запрашивал дополнительную информацию, что также указывает на недостатки на уровне надзора.