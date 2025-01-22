Другие виды
22.01.2025, 14:21

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“ обыгрывает „Пярну“

 
„Сельвер/ТалТех“ - „Пярну“ 25:18;
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ примет на своей площадке команду „Пярну“. Матч начнется в 19:00 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.

На данный момент в турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ занимает второе место с 31 очком. Лидерство удерживает тартуский „Бигбанк“ с 33 очками, а на третьем месте находится „Екабпилс“ с 21 очком. Четвертое место занимает „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое — „Робежсардсе“ с 19 очками, шестое — „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 14 очками, и седьмое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками.

В последней игре команда „Сельвер/ТалТех“ потерпела поражение со счетом 0:3 от „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, в то время как „Пярну“ одержал победу над тем же соперником со счетом 3:0.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии