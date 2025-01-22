22.01.2025, 14:21
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“ не смог остановить, набравший ход „Пярну“
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 22 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проиграл на своей площадке команде „Пярну“ со счетом 1:3 (25:18; 20:25; 23:25; 23:25).
В первом сете „Сельвер/ТалТех“ одержал победу со счётом 25:18. Во втором и третьем сетах сильнее оказался „Пярну“, выиграв их со счётом 25:20 и 25:23 соответственно. Четвёртый сет также получился напряжённым, но „Пярну“ вновь оказался сильнее, завершив его со счётом 25:23.
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