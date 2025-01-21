В Латвии рассмотрят законопроект о том, чтобы запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране

Законопроект касается как непосредственно граждан стран-агрессоров, так и юридических образованиям, созданных в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары — граждане этих государств. Ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями Закона „Об иммиграции“.

„В последние годы мы целенаправленно работаем, чтобы укрепить безопасность и государственный суверенитет Латвии, ограничивая возможности России и Беларуси реализовывать свои внешнеполитические цели в Латвии или организовывать мероприятия влияния и гибридные атаки. Этот законопроект — еще один шаг, чтобы обеспечить защиту от возможных рисков“, — заявил глава фракции „Нового Единства“ в Сейме Эдмундс Юревицс.

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

„В условиях гибридной войны, чтобы защитить демократическое правовое государство и укрепить безопасность нашей страны, необходимо включить в правовое регулирование нужные инструменты. Мы действуем превентивно, чтобы исключить любые возможности вмешательства России и Беларуси в наши внутренние дела“, — пояснила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэгкална.

Подобные предложения звучали и в других странах. Так, в январе 2024 года в Финляндии предложили запретить россиянам покупать недвижимость в стране. Тогда министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что он ищет „юридические основания“, чтобы полностью запретить сделки с недвижимостью для граждан России. На это тему он также высказывался и в начале сентября 2024. „С тех пор как Россия вторглась в Украину более двух лет назад, по всей Европе раздаются призывы к ужесточению контроля за сделками с недвижимостью“, – начал пресс-конференцию Хяккянен.

„Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе“, – продолжил министр.

При этом он отметил, что запрет не будет касаться людей с паспортами России и Финляндии, а также с финским ПМЖ, которые постоянно проживают в Финляндии.

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