Трамп сказал, что теперь в США существует только два гендера: мужчины и женщины. А в Эстонии сколько?

Новый президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи сказал, что „с сегодняшнего дня в США существует только два гендера: мужчины и женщины“. Трамп заверил, что прекратит политику попыток использовать гендер как оружие. “Мы построим общество, основанное на достижениях, основанное на принципах меритократии“, — добавил лидер Республиканской партии.

RusDelfi обратился к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению Кристиану Веске с вопросом, сколько официально гендеров в Эстонии. Юридически в Эстонии два пола: женский и мужской, подтвердил Веске.

„Это следует из Закона о регистре населения, и это распределение также указано в документе, удостоверяющем личность“, — добавил он.

Однако официально в Эстонии можно изменить пол. „В Эстонии определение пола в документах основано на понимании того, что люди делятся только на женщин и мужчин. Однако этот подход не учитывает, что на протяжении всей истории были люди, которые определяли свой пол иным образом. У каждого человека есть гендерная идентичность или ощущение своего пола. Если гендерное самоощущение человека совпадает с его биологическим полом, он считается гендерно-нейтральным“, — уточнил Кристиан Веске.

Также в Эстонии официально можно сменить гендерную идентичность посредством медицинских процедур. Трансгендерный человек — это человек, гендерная идентичность которого отличается от пола, приписанного ему при рождении. В Эстонии можно пройти медицинские процедуры, связанные со сменой пола, и изменить свой юридический пол. Медицинский экспертный комитет, действующий при Министерстве социальных дел, принимает решения о медицинских услугах, связанных с признанием пола и гендерным переходом.