Предприятие Eesti Energia приступило к наладке крупнейшего в Эстонии накопителя энергии

„Чем больше на рынке неуправляемого производства возобновляемой энергии, тем больше накопителей требуется электроэнергетической системе для поддержания стабильных цен. Потребность в накопителях увеличивает также переход на 15-минутный период ценообразования и десинхронизация электроэнергетической системы стран Балтии от российской сети. К настоящему времени установлено все оборудование накопителя в Аувере, осуществлены электрические подключения, и теперь мы приступили к работам по наладке оборудования“, — пояснил член правления Eesti Energia Кристьян Кухи.

Аккумулятор мощностью 26,5 мегаватт и емкостью 53,1 мегаватт-часа, сооруженный в промышленном комплексе Аувере в Ида-Вирумаа, позволит участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках для обеспечения надежности электроснабжения. „Способность аккумуляторов очень быстро реагировать на изменения в электроэнергетической системе делает их идеальным активом для обеспечения таких услуг системы, которые станут особенно важны после десинхронизации электросети стран Балтии“, — отметил Кухи.

Организованный энергетическим предприятием международный тендер на сооружение аккумулятора выиграло совместное тендерное предложение системного интегратора энергетических решений Diotech Grupp, в рамках которого предприятие LG Energy Solution поставит аккумуляторную технологию. „Система, рассчитанная на эксплуатацию в течение 20 лет, обеспечит надежность, высокую эффективность цикла и минимальное снижение производительности даже при длительном использовании. Мы привержены цели создания стабильной и экологичной управляемой сети накопления энергии в Балтийском регионе, и построенный Eesti Energia накопитель представляет собой большой шаг в этом направлении“, — заявил исполнительный директор Diotech Райво Видевик.