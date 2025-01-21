Зиганул или нет? Эксперты и интернет-пользователи обсуждают жест Илона Маска на инаугурационном митинге
Илона Маска явно переполняли эмоции после инаугурации президента Дональда Трампа, пишет журнал Time. На праздничном митинге в понедельник на Capitol One Arena в Вашингтоне он поднял кулак в воздух и прокричал „Да!“ шумной толпе. Но другой жест вскоре после этого заставил наблюдателей усомниться, выражал Маск просто радость или что-то менее однозначное.
„Я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным“, — прокричал генеральный директор Tesla и SpaceX и владелец соцсети X (бывший Twitter) толпе сторонников Трампа. Затем Маск хлопнул себя по груди правой рукой, прежде чем подбросить ее по диагонали вверх ладонью вниз. Он повернулся к зрителям за трибуной и повторил жест. „Мое сердце с вами“, — сказал 53-летний миллиардер, положив ладонь обратно на грудь.