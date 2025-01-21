ВИДЕО | В Нарве вспомнили, что такое эвакуация машин. 20 владельцев автомобилей уже вынуждены заплатить штрафы

Во вторник, 21 января, автотранспорт эвакуировали с улиц Суур и Виру. „Проезжая часть покрыта наледью, чтобы ее удалить, мы используем грейдер, но он не прошел бы, если бы мы не убрали машины“, - сказал Дмитрий Дьяков, юрист-заведующий службы охраны порядка нарвской горуправы.

„На тех участках дороги, где автомобили не препятствовали работе уборочной техники, мы не эвакуировали машины, даже если они стояли в неположенном месте“, - добавил специалист горуправы. Он лично утром выезжал на место, чтобы сфотографировать автомобили и по возможности связаться с их собственниками.

По словам Дмитрия Дьякова, во вторник не эвакуировали ни одну машину, потому что удалось дозвониться до владельцев машин заранее и попросить их переместить свой транспорт. На улице Суур установлены стационарные знаки, по которым там запрещена парковка с 10:00 до 16:00, но они по привычке игнорируются. „Все паркуются неправильно на Суур и Виру, но мы не эвакуируем, только когда нам надо сделать уборку дорог“, - уточнил Дьяков.

По словам Дьякова, подрядчик размещает временные знаки в соответствии с планом работ и по мере необходимости. Например, 22 января будут чистить дорогу на улице Солдина. Городские внутриквартальные парковки закрываются для уборки обычно один раз в неделю на несколько часов.

„Особое внимание следует уделять временным и постоянным дорожным знакам, несоблюдение этих требований затрудняет качественную уборку дорог, особенно внутриквартальных, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - С 1 января городская Служба охраны правопорядка назначила 127 штрафов за неправильную парковку, из них 116 были связаны с уборкой снега. 20 автомобилей были принудительно перемещены на охраняемую стоянку“.