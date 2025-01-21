ВИДЕО | В Нарве вспомнили, что такое эвакуация машин. 20 владельцев автомобилей уже вынуждены заплатить штрафы(5)
В Нарве для прохождения техники, которая может чистить дороги от льда, начали эвакуировать автомобили с обочин дорог. Одни горожане этому рады, так как есть шанс меньше травмироваться, а другие - ругаются, потому что не привыкли к такому „обращению“ c их транспортом. Штрафы нарвитяне получают и за неправильную парковку, связанную с местами уборки снега.
Во вторник, 21 января, автотранспорт эвакуировали с улиц Суур и Виру. „Проезжая часть покрыта наледью, чтобы ее удалить, мы используем грейдер, но он не прошел бы, если бы мы не убрали машины“, - сказал Дмитрий Дьяков, юрист-заведующий службы охраны порядка нарвской горуправы.
„На тех участках дороги, где автомобили не препятствовали работе уборочной техники, мы не эвакуировали машины, даже если они стояли в неположенном месте“, - добавил специалист горуправы. Он лично утром выезжал на место, чтобы сфотографировать автомобили и по возможности связаться с их собственниками.
По словам Дмитрия Дьякова, во вторник не эвакуировали ни одну машину, потому что удалось дозвониться до владельцев машин заранее и попросить их переместить свой транспорт. На улице Суур установлены стационарные знаки, по которым там запрещена парковка с 10:00 до 16:00, но они по привычке игнорируются. „Все паркуются неправильно на Суур и Виру, но мы не эвакуируем, только когда нам надо сделать уборку дорог“, - уточнил Дьяков.
По словам Дьякова, подрядчик размещает временные знаки в соответствии с планом работ и по мере необходимости. Например, 22 января будут чистить дорогу на улице Солдина. Городские внутриквартальные парковки закрываются для уборки обычно один раз в неделю на несколько часов.
„Особое внимание следует уделять временным и постоянным дорожным знакам, несоблюдение этих требований затрудняет качественную уборку дорог, особенно внутриквартальных, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - С 1 января городская Служба охраны правопорядка назначила 127 штрафов за неправильную парковку, из них 116 были связаны с уборкой снега. 20 автомобилей были принудительно перемещены на охраняемую стоянку“.
Эвакуированные автомобили перемещают на стоянку компании Transservis-N по адресу Раху, 4а. Автомобили можно забрать в любое время, но придется компенсировать перемещение - это 75 евро, первые сутки обойдутся в 35 евро, а затем - 5 евро. Дополнительную информацию можно получить у диспетчера по телефону 3560746.
Также в департаменте городского хозяйства рассказали, что наконец-то смогли начать применять фрезу для уборки льда с дорог. До этого фреза, получившая название в народе „фреза Карпикова“ (по имени бывшего вице-мэра, который был инициатором ее покупки в прошлом году), не использовалась, так как считалось, что она не сможет пройти по улицам города и повредит асфальт. Депутаты из коалиции говорили, что хорошо бы ее продать, чтобы компенсировать городу расходы на нее. Об этом RusDelfi сообщал ранее ВИДЕО | Знаменитая „фреза Карпикова“ не справляется со льдом на улицах Нарвы
Выяснилось все же, что фреза эффективна на второстепенных и грунтовых дорогах, где традиционные методы удаления льда недостаточно результативны. В Нарве таких участков достаточно много. Фреза принадлежит городскому предприятию Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ, которое сотрудничает с фирмой по уборке города N&V. Но, по мнению специалистов департамента городского хозяйства, для большинства городских улиц и тротуаров целесообразнее использовать технику меньших габаритов.