„Ужасный каток“: в Нарве 40 человек получили травмы от падения на льду за выходные

Всего за текущий месяц медперсонал больницы принял 173 человека, которые упали на улице. Если условно посчитать, сколько человек в день обратились в травмпункт, то получится 9 человек. Например, в прошлом в январе таких обращений было в среднем по 13 в день. Безусловно, считать жертв падений в среднем нельзя, потому что количество травм зависит от погодных условий. Только за прошедшие выходные статистика больницы пополнилась более чем 40 случаями падений. „Это много“, - прокомментировали в Нарвской больнице.

В этом месяце проблемы горожанам доставил по сути один снежный день. Городские службы не успели вывезти снег, он частично растаял, замерз - случился гололед. В прошлом году погода была менее благосклонна к нарвитянам. Тогда за январь в больнице зафиксировали 401 обращение, связанное с падением на улице.

Несколько дней назад мэр Нарвы Катри Райк сообщила на своей странице в фейсбуке, что за последнюю неделю из-за травм, полученных на льду, в больницу „обратились более 300 человек: 40-50 человек в день“. К счастью, это оказалось неверной информацией. Точнее, это была статистика за более длительный период времени.

Достоверную статистику передал руководитель сестринства Клиники экстренной медицины Нарвской больницы Роберт Зеель, он также обратил внимание на то, что хоть обращений сейчас много, но в летний период из-за использования скейтов, самокатов, электросамокатов, велосипедов, мопедов травм люди получают больше.