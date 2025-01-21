СЕГОДНЯ на DELFI TV | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с румынским клубом

Весной 2010 года нынешний тренер „Кейла Кулбет“ Пеэп Пахв, тренируя „Васалемма“ во второй лиге Эстонии, одерживал победы над соперниками, в то время как легендарный Рожер Гримау, проведший около десяти сезонов в составе „Барселоны“, становился чемпионом Евролиги.

Прошлый сезон оба провели уже в роли тренеров: Пахв с „Кейла Кулбет“ дошёл до четвертьфинала чемпионата Эстонии, уступив „Садам“ в серии со счётом 2:3, а Гримау с „Барселоной“ завершил чемпионат Испании на стадии полуфинала, проиграв „Реалу“ 0:3, и покинул Евролигу в четвертьфинале, уступив „Олимпиакосу“ со счётом 2:3.