21.01.2025, 15:19
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с румынским клубом
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольная команда „Кейла Кулбет“ проведёт матч шестого тура группового этапа Североевропейской лиги (ENBL) против румынского клуба „Динамо“ из Бухареста. Игра начнётся в 19:30, и её смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Весной 2010 года нынешний тренер „Кейла Кулбет“ Пеэп Пахв, тренируя „Васалемма“ во второй лиге Эстонии, одерживал победы над соперниками, в то время как легендарный Рожер Гримау, проведший около десяти сезонов в составе „Барселоны“, становился чемпионом Евролиги.
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