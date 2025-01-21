Рийгикогу во вторник не успел обсудить отмену автоналога

Во вторник, 21 января, на заседании Рийгикогу в первом чтении должен был быть рассмотрен законопроект об отмене Закона о налоге на механическое транспортное средство, инициированный фракцией Isamaa.

Представители партии отмечают, что жители Эстонии уже получили первые извещения об уплате автоналога, и полученные отзывы ясно показывают, что сопротивление налогу на автомобили было обоснованным.

„Владельцы старых автомобилей, которые хотят приобрести более экономичное транспортное средство (поощрение такого поведения, как утверждалось, является одной из целей закона), не могут продать свой автомобиль, поскольку плата за регистрацию превышает стоимость транспортного средства“, — сказал Айвар Кокк.

По словам Рийны Солман, которая в понедельник передала запрос премьер-министру Кристену Михалу, на плечи эстонских семей легло тяжелое бремя.

„Многие семьи с детьми получили шокирующе большие счета за налог на транспортное средство. Например, известен случай, когда семья с шестью детьми получила извещение об уплате автоналога в размере 875 евро. Для семьи с шестью детьми пособие для многодетной семьи составляет 450 евро в месяц. Таким образом, правительство во главе с Партией реформ с помощью автоналога отнимает у этой семьи сумму, равную почти двухмесячному пособию для многодетных семей. „По моему мнению, со стороны государства это несправедливо и недостойно, а также усугубит и без того низкую рождаемость“, — сказала Солман.

Айвар Кокк подчеркнул, что все обоснования коалиционного правительства в отношении налога на автомобили оказались ложными. „Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на прошлой неделе в социальных сетях раскрыл истинную причину его введения: собранные деньги необходимы для финансирования продвигаемых Партией реформ налоговых льгот для лиц с высокими доходами. Если исключить последнее с ценником более полумиллиарда евро в год, то Эстонии не нужен налог на автомобили, который непропорционально обременяет наши семьи и жителей сельской местности“.

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