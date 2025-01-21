В Воронежской области беспилотники атаковали уже сгоревшую нефтяную базу, а в Смоленске, по-видимому, подвергся атаке авиазавод

По его словам, силы ПВО сбили в Лискинском районе несколько беспилотников. Пострадавших нет, но опасность атаки в регионе сохраняется, добавил Гусев.

Телеграм-канал Astra пишет, что речь идет о нефтебазе „Роснефти“.

Вечером 15 января Гусев сообщил, что в одном из районов области в результате падения беспилотников начался пожар на территории нефтебазы. Позже он уточнил, что речь о Лискинском районе. Спустя два дня пожар все еще не был потушен. 18 января Гусев заявил, что площадь возгорания сократилась, на следующий день — что пожарные „продолжают ликвидировать возгорание“.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram, что ПВО отразила атаку украинского беспилотника в городе Смоленск. О последствиях он не сообщил.

Телеграм-каналы писали, что под ударом мог оказаться Смоленский авиазавод. По данным Telegram-каналов, на одном из предприятий города вспыхнул пожар. Обломки одного из дронов упали на крышу жилого дома. Никто не пострадал.

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