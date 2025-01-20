„Такое сладкое слово „запретить!“ Как читатели RusDelfi отнеслись к предложению министра иностранных дел Маргуса Цахкна ограничить TikTok в Европе?(6)
19 января, после того, как в США прекратило работу приложение социальной сети TikTok, министр иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (Eesti 200) заявил, что над его запретом следует задуматься и в Европе. RusDelfi спросил своих читателей, согласны ли они, что TikTok пора запретить.
Большинство – 60% – из 276 участников опроса считают запрет TikTok цензурой. 14% выбрали вариант „Да, TikTok – зло“, 8% считают, что стоит запретить вообще все соцсети. 12% респондентов ответили, что им все равно.
Участники опроса также присылали свои – весьма эмоциональные – варианты ответов, среди которых, например, предложение сначала запретить автора инициативы и только после этого ТикТок, „запретить Фейсбук и Х, а Тик-Ток оставить“, а также „залить в уши парафин и заклеить глаза“ или отключить весь интернет и „использовать почтовых голубей“. „Почему за меня решают старые люди, что мне смотреть?“ – возмутился один из читателей.
Не остались в стороне и комментаторы RusDelfi, которые тоже поделились своим мнением (орфография и пунктуация сохранены):
„А почему не Фейсбук или не Х? Почему только Тик-Ток? Потому что в США запретили. Ну чипы ИИ тоже запретили к поставкам в Папуа Новую Эстонию. Тоже надо бы поддержать. „Скажи красавица, чего не нравится?“
„Ну так-то тикток та ещё помойка для деградации. Там есть интересный контент, но его очень мало. 99% тиктока это глупые видео сделанные для таких же глупых зрителей. Дети и взрослые страдают ерундой на камеру“.
„Маргус Цахкна не думал запретить весь интернет? Это ж плюсов сразу сколько - никакой дезинформации, никаких богомерзких мемчиков вместо работы, никаких заказов из интернетов, подрывающих местную экономику. Кабель охранять, опять же, не надо. Одни плюсы от таких мудрых политических решений“.
„Такое сладкое слово „запретить!“
„У меня не открыты приложение Тик-Ток и прочие погремушки. Вполне достаточно оперетты с дельфийскими оракулами ))) В первую очередь важно знать, чем живёт страна, и потом уже разные сказания о мировых кознях“.
„И что это изменит, мы станем жить лучше, продукты подешевеют, топливо дешевле, зарплаты больше, не говоря о рабочих местах, пусть обоснует для чего, для чего!!!!!! или просто их бесит то что там много правды!!!! и им тяжело управлять нами, и ссать нам в уши“.
Контекст
19 января Маргус Цахкна заявил, что „в последние годы мы наблюдали и в Европе, как приложение социальной сети TikTok используют для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на результаты выборов. Самый яркий пример этого произошел недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было выявлено вмешательство России в выборы посредством тщательной интернет-кампании“.
Министр добавил, что приложения для социальных сетей, такие как TikTok, не передают сбалансированную информацию, а скорее эффективно способствуют распространению предвзятой информации. „TikTok — это не медиа, а оружие влияния“, — отметил он.
По словам Цахкна, известно, что TikTok собирает много данных о пользователях, но при этом неясно, кто может иметь доступ к собранным данным. „Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В прошлогоднем ежегоднике Департамента внешней разведки также говорится, что TikTok собирает обширную информацию, которая может быть использована для сбора разведданных, вымогательства, а также кибератак“.
Поэтому, по словам Цахкна, учитывая риски безопасности, следует рассмотреть и возможность запрета TikTok в Европе. „Наряду с этим, демократические страны должны продолжить дискуссии о том, как успешно противостоять натиску основанных на искусственном интеллекте враждебных ботов, чья очевидная цель — вмешательство в демократические процессы“.
Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивался баннер, на котором говорилось, что платформа „недоступна прямо сейчас“, писало издание DW.
„Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что в данный момент вы не можете использовать TikTok“, — гласил текст плашки. Там также отмечалось, что избранный президент США Дональд Трамп „указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность“.
TikTok не только перестал загружаться в США, но и пропал из магазинов приложений App Store и Google Play. Вместе с ним пропали и другие приложения, связанные с ByteDance, включая видеоредактор CapCut и карточную игру Marvel Snap по вселенной Marvel. На сайте Apple появилась страница, объясняющая, что удаление приложений связано с принятым в США законом — и что даже иностранные пользователи, пока они находятся в стране, не смогут скачивать или обновлять TikTok.
Однако 19 января социальная сеть TikTok решила возобновить работу в США, о чем сообщила в своем аккаунте в соцсети X. Как сообщала „Медуза“, компания напрямую связала свое решение с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, который ранее в воскресенье пообещал издать специальный указ, откладывающий действие закона против TikTok.
„Мы благодарим президента Дональда Трампа за предоставленную ясность и заверение, что наши поставщики услуг не столкнутся с санкциями за то, что они предоставляют доступ к TikTok 170 миллионам американцев“, - говорится в официальном сообщении.