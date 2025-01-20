„Такое сладкое слово „запретить!“ Как читатели RusDelfi отнеслись к предложению министра иностранных дел Маргуса Цахкна ограничить TikTok в Европе?

Большинство – 60% – из 276 участников опроса считают запрет TikTok цензурой. 14% выбрали вариант „Да, TikTok – зло“, 8% считают, что стоит запретить вообще все соцсети. 12% респондентов ответили, что им все равно.

Участники опроса также присылали свои – весьма эмоциональные – варианты ответов, среди которых, например, предложение сначала запретить автора инициативы и только после этого ТикТок, „запретить Фейсбук и Х, а Тик-Ток оставить“, а также „залить в уши парафин и заклеить глаза“ или отключить весь интернет и „использовать почтовых голубей“. „Почему за меня решают старые люди, что мне смотреть?“ – возмутился один из читателей.

Не остались в стороне и комментаторы RusDelfi, которые тоже поделились своим мнением (орфография и пунктуация сохранены):

„А почему не Фейсбук или не Х? Почему только Тик-Ток? Потому что в США запретили. Ну чипы ИИ тоже запретили к поставкам в Папуа Новую Эстонию. Тоже надо бы поддержать. „Скажи красавица, чего не нравится?“

„Ну так-то тикток та ещё помойка для деградации. Там есть интересный контент, но его очень мало. 99% тиктока это глупые видео сделанные для таких же глупых зрителей. Дети и взрослые страдают ерундой на камеру“.

„Маргус Цахкна не думал запретить весь интернет? Это ж плюсов сразу сколько - никакой дезинформации, никаких богомерзких мемчиков вместо работы, никаких заказов из интернетов, подрывающих местную экономику. Кабель охранять, опять же, не надо. Одни плюсы от таких мудрых политических решений“.

„Такое сладкое слово „запретить!“

„У меня не открыты приложение Тик-Ток и прочие погремушки. Вполне достаточно оперетты с дельфийскими оракулами ))) В первую очередь важно знать, чем живёт страна, и потом уже разные сказания о мировых кознях“.

„И что это изменит, мы станем жить лучше, продукты подешевеют, топливо дешевле, зарплаты больше, не говоря о рабочих местах, пусть обоснует для чего, для чего!!!!!! или просто их бесит то что там много правды!!!! и им тяжело управлять нами, и ссать нам в уши“.

Контекст