„Для меня это большая честь!“ В России заочно арестовали директора Нарвского музея за плакат „Путин — военный преступник“

Басманный районный суд Москвы в середине января заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Об этом пишет „Медиазона“.

Против Сморжевских-Смирновой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных „фейков“ группой лиц по политическим мотивам. С лета 2024 года директор Нарвского музея находится в базе розыска российского МВД.

9 мая 2023 года на стене средневекового Нарвского замка, расположенного на противоположном берегу от российского Ивангорода, разместили баннер со словами „Putin War Criminal“ („Путин — военный преступник“). Российская сторона требовала снять плакат.

Мария Сморжевских-Смирнова свой "арест" прокомментировала RusDelfi так: „Это комплимент и большая честь для меня - оказаться среди тех, кто раздражает диктаторский режим настолько, что они даже заочно нас арестовывают. Это означает, что мы все делаем правильно - выражаем свою позицию и громко называем диктатора диктатором и военного преступника - военным преступником“.

На вопрос, как это может отразиться на ее жизни, Мария Сморжевских-Смирнова ответила, что никак. „В Россию я не собираюсь, с начала войны это стало для меня невозможным. К хейту в соцсетях готова, я к этому уже привыкла“.

Волна хейта и угроз из-за акции

Сморжевских-Смирнова была избрана руководителем Нарвского музея в начале 2021 года, она имеет степень доктора культурологии Таллиннского университета и степень магистра русской филологии Тартуского университета. Прежде она работала в Эстонском художественном музее и в Таллиннском городском музее, а также руководила Русским музеем в Таллинне.

Впервые плакат появился на стене Нарвского музея 9 мая 2023 года. В 2024 году он был вновь там вывешен. Российские пограничники потребовали убрать плакат, но он там остался. На одной стороне реки был антивоенный плакат, а на другой — экран, показывающий русский концерт.

Сама Сморжевских-Смирнова столкнулась с волной хейта и угроз в свой адрес. В 2023 году она отметила, что плакат одобрили не все. „В основном это персональные угрозы. Люди выражают свое недовольство в телефонных звонках, гневных письменных посланиях, комментариях в Фейсбуке. Также обещают полный бойкот музею. Вместе с тем новость о нашем плакате не осталась незамеченной в Украине и западных СМИ. Я лично получила также большое количество благодарностей и слов поддержки не только от эстонских коллег и совсем незнакомых людей, в том числе, именно нарвитян, но также от музейных коллег из Украины. Я очень рада, что тот важный посыл, который этот плакат несет, был замечен и оказался достаточно громким. Я благодарна объединению Propastop, с которым нам удалось это осуществить“.

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