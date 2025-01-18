18.01.2025, 17:13
ФОТО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа одержала победу дерби
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 18 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) обыграла команду „Кейла Кулбет“ со счетом 84:79.
КБШ уверенно начала матч, быстро завладев преимуществом — уже через пять минут счет был 18:6, а спустя две минуты разрыв вырос до 14 очков (23:9). Первая четверть завершилась со счетом 27:18 в пользу команды Андреса Сыбра. Новичок КБШ Джавеон Кристофер Джонс выделился яркой игрой, набрав 9 очков (4 точных броска из 6).
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