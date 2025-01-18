Фастфуд станет еще дороже? Рестораны быстрого питания рассказывают, ждать ли роста цен в этом году в Эстонии

В начале января компания Hesburger объявила о повышении цен почти на все свои продукты в среднем на 6-9%. Например, как ранее писал Ärileht, обычный гамбургер теперь будет стоить 1,70 евро вместо 1,60 евро, а чизбургер - 1,90 евро вместо 1,80 евро.

Планируют ли другие сети фастфуда сделать то же самое?

Генеральный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский говорит, что ресторан прилагает все усилия, чтобы предложить своим клиентам лучшие вкусовые качества, прекрасные впечатления и оптимальное соотношение цены и качества.

Пока нет прогнозов относительно повышения цен

„В условиях общей нестабильности экономического климата нам удалось свести к минимуму влияние расходов на посетителей. В рамках этого подхода мы регулярно пересматриваем наши цены и приводим их в соответствие с текущими рыночными условиями“. Насчет повышения цен Яневский особо не распространяется.

Руководитель Burger King в странах Балтии Лаура Мааранд говорит, что в ближайшее время сеть не планирует повышать цены в Эстонии. „Однако мы не можем исключить повышения цен в 2025 году, поскольку, конечно, мы также напрямую зависим от цен на сырье“, - говорит она. Мааранд добавляет, что, если в ближайшее время не произойдет неожиданных изменений в закупочных ценах, то сеть ресторанов хочет и будет стараться предлагать своим клиентам вкусные гамбургеры по стабильной и доступной цене.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить