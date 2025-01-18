ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: кто одержит победу в южноэстонском дерби?

В лиге на первом месте находится тартуский „Бигбанк“ с 30 очками, „Пярну“ на втором месте с 28 очками, но у „Бигбанк“ сыграно на один матч меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, на четвертом — „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое место у рижского клуба „Робежсардсе“ с 16 очками, шестое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками, и на последнем месте с 11 очками находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса.