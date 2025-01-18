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18.01.2025, 16:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: кто одержит победу в южноэстонском дерби?

 
„Бигбанк“ vs „Выру Баррус“
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ сыграет дома с клубом „Выру Баррус“. Матч начнется в 17:00 и будет доступен для всех подписчиков Delfi в прямом эфире.

В лиге на первом месте находится тартуский „Бигбанк“ с 30 очками, „Пярну“ на втором месте с 28 очками, но у „Бигбанк“ сыграно на один матч меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, на четвертом — „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое место у рижского клуба „Робежсардсе“ с 16 очками, шестое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками, и на последнем месте с 11 очками находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса.

Два предыдущих матча между командами выиграл тартуский „Бигбанк“ с результатами 3:0 и 3:1. В последний раз команда „Выру Баррус“ потерпела поражение от „Пярну“ со счетом 0:3, а тартуский „Бигбанк“ победил „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:0. Также „Выру Баррус“ проиграл Тарту в полуфинале Кубка Эстонии.

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