18.01.2025, 16:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: кто одержит победу в южноэстонском дерби?
„Бигбанк“ vs „Выру Баррус“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ сыграет дома с клубом „Выру Баррус“. Матч начнется в 17:00 и будет доступен для всех подписчиков Delfi в прямом эфире.
В лиге на первом месте находится тартуский „Бигбанк“ с 30 очками, „Пярну“ на втором месте с 28 очками, но у „Бигбанк“ сыграно на один матч меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, на четвертом — „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое место у рижского клуба „Робежсардсе“ с 16 очками, шестое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками, и на последнем месте с 11 очками находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса.
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