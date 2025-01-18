18.01.2025, 15:03
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Один из лидеров Балтийской волейбольной лиги играет с аутсайдером
„Пярну“ vs „Эзерземе/ДУ“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, клуб „Пярну“ сыграет на родной площадке с командой „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса. Матч начнется в 17:00 и будет доступен для всех подписчиков Delfi.
В последние месяцы волейбольный клуб „Пярну“ находится в отличной форме, одержав восемь побед в последних десяти матчах в лиге. С 28 очками команда занимает второе место в таблице, уступая только тартускому „Бигбанку“ (30 очков).
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