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18.01.2025, 15:03

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Один из лидеров Балтийской волейбольной лиги играет с аутсайдером

 
„Пярну“ vs „Эзерземе/ДУ“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, клуб „Пярну“ сыграет на родной площадке с командой „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса. Матч начнется в 17:00 и будет доступен для всех подписчиков Delfi.

В последние месяцы волейбольный клуб „Пярну“ находится в отличной форме, одержав восемь побед в последних десяти матчах в лиге. С 28 очками команда занимает второе место в таблице, уступая только тартускому „Бигбанку“ (30 очков).

„Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками замыкает таблицу. Из последних десяти матчей команда выиграла два.

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