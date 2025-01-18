Остались в прошлом… Вспоминаем известных людей из Эстонии и из-за ее пределов, умерших в 2024 году

С 1954 по 1959 год Валтон учился в Таллиннском политехническом институте на факультете химии и горного дела, также проходил заочное обучение на сценариста в Москве.

Арво Валтон (настоящая фамилия – Валликиви) родился в Рапламаа. В 1940 году он и его родители были депортированы в Новосибирскую область. Только в 1954‑м ему было разрешено вернуться на территорию Эстонии.

В последние годы был почетным председателем Народного союза Эстонии, а с 2012-го - Эстонской консервативной народной партии (EKRE), из которой вышел в 2024 году.

Рюйтель был почетным доктором колледжа Бентли, США, почетным доктором Хельсинкского университета, Неаполитанского университета имени Фридриха II, Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева в Казахстане и Университета Св. Иштвана в Венгрии, иностранным членом Украинской академии сельскохозяйственных наук. Написал более 100 научных работ, в том числе по физиологии крупного рогатого скота и технологии содержания молочного стада на крупных фермах.

Активно участвовал в политической жизни Эстонии, был одним из лидеров восстановления независимости республики. Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, инициирование процесса социального примирения, интегрирование Эстонии в европейские институты, вступление Эстонии в Европейский союз и НАТО.

Родился на острове Сааремаа в волости Лаймьяла (ныне территория волости Сааремаа) в деревне Пахавалла. Окончил сельскохозяйственный техникум в Янеда в 1949 году, в 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 году получил степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Хелле Мери (урожденная Пихлак) родилась в Рапла, окончила кафедру театрального искусства в Таллиннской государственной консерватории, работала в Эстонском драматическом театре и оставила актерское мастерство в апреле 1992 года, когда ее муж Леннарт Мери (1929–2006) принял должность посла Эстонии в Финляндии.

Лембит Сарапуу родился в Таллинне. В 1961 году окончил Эстонский государственный художественный институт. С 1961 по 1964 год работал школьным учителем рисования, затем стал свободным художником. Работы Лембита Сарапуу находятся в нескольких частных коллекциях и музеях, он награжден премией Кристьяна Рауда (1988), премией в области культуры Эстонской Республики (1996), медалью Белой звезды IV степени (2001) и медалью Конрада Мяги (2010). В 2022 году он получил также премию Кристьяна Рауда.

В 60‑х годах прошлого столетия Александр Дормидонтов начал собирать все изданное в Эстонии на русском языке. В 2018‑м Дормидонтов передал свою коллекцию документов, связанных с историей и бытом русских жителей Эстонии, Таллиннскому городскому архиву – самый старый документ архива, связанный с Эстонией и Таллинном, датировался 1725 годом.

В 1980 году подписал „Письмо сорока“ – открытое письмо 40 представителей эстонской интеллигенции и культуры, призывавших советские власти уважать эстонские язык и культуру, а также остановить русификацию республики. Валтон активно участвовал в восстановлении независимости, был членом Конгресса и Комитета Эстонии.

В 1965‑м вступил в Союз писателей Эстонии, в котором с 1989 по 1992 год был заместителем председателя. Валтон написал около 60 книг (романы, рассказы, стихи, сказки, киносценарии, пьесы и либретто). Автор сценария культового фильма „Последняя реликвия“ (1969). Многие книги Валтона переведены на русский язык.

В 1988 году стал одним из основателей Эстонского академического военно-­исторического общества, был его председателем в 1988–1990 и 1998–2000 года, с 2008 года являлся почетным председателем общества. В 2018 году был награжден орденом Белой Звезды V степени.

Ыун был автором книг по военной истории Эстонии. Он опубликовал более 80 книг на военную и морскую тематику, является соавтором нескольких справочников, в том числе Эстонской энциклопедии и „Морского лексикона“. Преподавал историю и военную историю в ряде вузов Эстонии. С 1996 по 2002 год был председателем Эстонской комиссии морской терминологии.

Тимур Иликаев родился в Душанбе, Таджикистан. Позже он переехал с родителями в Кохтла-­Ярве. Служил в йыхвиском театре „Мельница“, работал на ETV+ и Радио 4, был организатором концертов в память Виктора Цоя на горке Харью в Таллинне. В эстонском фильме „Калев“ он сыграл баскетбольного тренера Владимира Кондрашина.

Юсси посвятил себя запечатлению природы и ландшафтов Эстонии и развитию сферы охраны природы. В 1998 году он получил Орден Белой звезды IV класса, а в 2006 году – Орден Государственного герба III класса. В 2019 году он получил премию за дело всей жизни в области культуры.

Юсси родился на острове Аруба, который расположен в Карибском море, и переехал в Эстонию вместе с матерью и старшим братом в 1938 году. В 1953 году Юсси поступил в Тартуский государственный университет, изучал биологию и зоологию. Он является автором многих книг, статей, фотоальбомов и передач.

Хелле Мери внесла вклад в развитие традиций и правил протокола президентского учреждения. За эту роль она была награждена орденом Эстонского Красного Креста первой степени. Она была патронессой Эстонского общества Детских деревень SOS, Фонда поддержки Таллиннской детской больницы, Фонда Арно Тали и конкурса для многодетных семей, а также поддерживала деятельность молодежной организации Кайтселийта Kodutütred.

А в 1968‑м заняла девятое место на Олимпийских играх в Мексике. В 1967 и 1968 гг удостоилась титула „Спортсменки года Эстонии“. После окончания спортивной карьеры Эрик-­Каллас долгое время работала научным сотрудником Эстонского научно-­исследовательского института животноводства и ветеринарии.

Лайне Эрик-­Каллас родилась в Сяревере. За свою карьеру установила множество рекордов Эстонии, трижды становилась чемпионкой Советского Союза и 26 раз выигрывала на чемпионатах Эстонии. На Олимпиаде в Токио в 1964 году она заняла 6‑е место в беге на 800 м.

Родился в Тарту. С 1984 года работал ассистентом режиссера на „Таллинфильме“. С 1984 по 1991 год являлся одним из авторов журнала „Театр. Музыка. Кино“. В 1991–1999 годах работал редактором кинопрограмм на Эстонском телевидении, а также – Kultuurileht и ТВ-недели в газете Eesti Ekspress и редактором отдела культуры Postimees. Читал лекции по истории эстонского, европейского и мирового кино студентам и магистрантам Таллиннского педагогического университета, Балтийской школы кино и медиа и Эстонской академии художеств.

Мясс был основоположником подводной археологии в Эстонии. Среди найденных им около тысячи остовов затонувших кораблей наиболее известны „Русалка“ и самый старинный экспонат в Леннусадам – историческое судно „Маазилинна“. Мясс был кавалером ордена Белой звезды V степени и ордена Белого креста Союза обороны III степени.

После возвращения в Россию Навальный уже не вышел на свободу – с февраля 2021 года он оказался в заключении. Поначалу надеялись, что он может выйти на свободу уже в 2023 году, однако Навальный вскоре получил еще ряд приговоров, самый длительный из которых – 19 лет колонии особого режима по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из них – о создании экстремистского сообщества (Фонда борьбы с коррупцией). Навальный изначально отбывал наказание во Владимирской области, затем его перевели в исправительную колонию в Ямало-­Ненецком автономном округе. По данным ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), 16 февраля ему стало плохо после прогулки, и несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Официальная причина смерти – „комбинированное заболевание“.

Алексей Навальный несколько раз пробовал себя в большой политике. В 2009 году занимал пост советника губернатора Кировской области и создал Фонд поддержки инициатив главы региона. В 2013 году Навальный зарегистрировался кандидатом на пост мэра Москвы, а в 2016 году заявил о желании баллотироваться в президенты, но получил отказ в регистрации от Центризбиркова.

Куум долгое время был ведущим научным сотрудником в Институте конъюнктуры, занимался изучением и прогнозированием макроэкономического развития, потребления и рынков, а также международной конкурентоспособности Эстонии. Институт конъюнктуры до сих пор составляет свои ежемесячные экономические барометры, основываясь на его принципах.

В течение 50 лет работал автором и радиоведущим различных программ о природе. Среди них „Радиоакварели“, „Природа и Человек“, „Эстония с удочкой“. Цуккер также написал несколько книг о природе.

В студенческие годы Александр Масляков участвовал в вузовской самодеятельности, а в 1964 году, будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры „Клуб веселых и находчивых“.

Фильмография актрисы включает около 30 ролей в разных кинокартинах и сериалах. В 2000‑х Заворотнюк вела и развлекательные ТВ-шоу: „Ледниковый период“, „Танцы со звездами“, „Минута славы“ и другие.

Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993 году актриса попала в труппу Московского театра Олега Табакова, где проработала вплоть до 2004 года, сыграв в более чем 20 постановках. Известность ей принесла роль няни Виктории Прутковской в сериале „Моя прекрасная няня“.

Александр Ширвиндт окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, играл на сцене Ленкома, Театра на Малой Бронной, Московского академического театра сатиры. В 2000 году стал художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021 году – его президентом; играл в театре, снимался в кино, вел передачи на телевидении. Александр Ширвиндт – полный кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“, был награжден орденом Дружбы народов и отмечен множеством театральных наград.

Окончив Театральное училище имени Щепкина, присоединился к труппе Малого театра, а в 1988 году стал его художественным руководителем. За многие годы в профессии артист играл в театре и снимался в фильмах, ставил спектакли и работал режиссером в кино. На сцене Малого театра Соломин сыграл в более чем 50 спектаклях. Кино-зрителям актер знаком по ролям в фильмах „Адъютант его превосходительства“, „ТАСС уполномочен заявить…“, „Хождение по мукам“ и многим другим. Полный кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“.

В 1969 году в качестве командира корабля Apollo‑10 Томас Стаффорд совершил пилотируемый облет Луны. Экипаж корабля отрепетировал все фазы высадки на спутник Земли.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах, в том числе – в кинокартинах „Стряпуха“, „Бриллиантовая рука“, „Семнадцать мгновений весны“, „Место встречи изменить нельзя“. В 1974 году Светличной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.

Светлана Светличная, окончив ВГИК, присоединилась к труппе Театра-­студии киноактера (сейчас – Мастерская „12“ Никиты Михалкова) и служила там 30 лет.

В 1960‑х годах Добрынин был участником разных вокально-­инструментальных ансамблей, а в начале 1970‑х стал работать как композитор. В дальнейшем он сотрудничал с поэтами-­песенниками Леонидом Дербеневым, Робертом Рождественским, Михаилом Пляцковским, Игорем Шафераном, Ларисой Рубальской и не только. Его песни исполняли ВИА „Самоцветы“, „Надежда“, „Голубые гитары“, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Анна Герман и другие популярные артисты.

Вячеслав Добрынин в студенческие годы начал сочинять песни, которые исполнял в турпоходах и на дружеских вечерах.

В 1976 году он стал первым ведущим телеигры „Что? Где? Когда?“. В 1986 году передачу „Клуб веселых и находчивых“ возродили, и вплоть до 2022 года Александр Масляков оставался единственным ее ведущим.

В 1971 году телепрограмму закрыли, но Масляков продолжил работу на телевидении: вел передачи „Алло, мы ищем таланты!“, „Адреса молодых“, „А ну-ка, парни!“, „А ну-ка, девушки!“, „Веселые ребята“, „Испытай себя“, а также телевизионный фестиваль „Песня года“.

В 1990‑е Кавалли вновь совершил революцию в моде: он представил джинсы с искусственными потертостями и создал джинсы-­стрейч, добавив к дениму лайкру. Он шил одежду из кожи, денима, использовал анималистические принты, блестки, стразы, перья. В 2002 году Кавалли был удостоен звания „Дизайнер года“ по версии Fashion Group International.

В 1957 году Роберто Кавалли поступил в Академию искусств во Флоренции, где изучал оформление интерьера. Еще в юности он придумал свой способ печати рисунка: он наносил принт не на ткань, а на готовое изделие с еще не простроченными рукавами и боковыми швами, так получалось цельное изображение. В 1960‑е годы Кавалли запатентовал свой метод нанесения цвета на кожу, позволяющий окрашивать ее в шесть тонов. В 1970‑е он создал свой бренд одежды.

Подтвердить существование этой частицы удалось лишь полвека спустя: в 2012 году в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере ее обнаружили сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). В 2013 году Хиггсу и бельгийскому ученому Франсуа Энглеру, который также пришел к выводу о возможном существовании такой частицы, присудили Нобелевскую премию по физике.

В 1960‑е годы Хиггс предсказал существование элементарной частицы, которая отвечает за механизм генерации масс других элементарных частиц. Ее назвали бозоном Хиггса.

В 1975 году астронавт участвовал в советско-­американском полете „Союз-­Аполлон“, в ходе которого состоялась первая международная стыковка в космосе. Стаффорд был командиром экипажа американского корабля Apollo (советским „Союзом“ командовал Алексей Леонов).

***

Ален Делон

Французский актер театра и кино

8.11.1935–18.08.2024

Ален Делон дебютировал в кино в 1957 году, сыграв второстепенную роль в фильме „Когда вмешивается женщина“ Ива Аллегре. После выхода в 1959 году триллера Рене Клемана „На ярком солнце“ и драмы Лукино Висконти „Рокко и его братья“ в 1960 году Делон не только стал одним из самых популярных французских актеров, но и приобрел известность за пределами страны.

Артист сыграл в более чем 100 фильмах, в том числе – советских: он снялся в детективе Александра Алова и Владимира Наумова „Тегеран‑43“ 1979 года. В течение десятилетий Делон оставался идеалом мужской красоты и секс-символом мирового кинематографа.

Скончался в возрасте 88 лет.

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Фил Донахью

Американский журналист и телеведущий

21.12.1935–18.08.2024

В 1967 году он начал вести собственное утреннее ток-шоу, и уже первый выпуск стал чрезвычайно популярным: Донахью предложил присутствующим в студии задавать вопросы гостю. Впоследствии телеведущего стали называть основателем жанра ток-шоу.

В России Донахью стал известен после телемостов СССР – США, которые он вел вместе с Владимиром Познером. Первый и самый известный телемост состоялся в декабре 1985 года между Ленинградом и Сиэтлом под названием „Встреча в верхах рядовых граждан“. Обсуждали острые темы – вой­ну в Афганистане, внутриполитическую ситуацию в Советском Союзе, положение евреев в СССР.

Скончался в возрасте 88 лет.

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Мэгги Смит

Британская актриса

28.12.1934–27.09.2024

Мэгги Смит дебютировала в 1952 году в театре Playhouse в Оксфорде, где жила ее семья. В 1956 году Смит начала карьеру на Бродвее, в том же году она сыграла первую роль в кино. Актриса дважды получила премию „Оскар“ и пять раз номинировалась на нее.

Мировую популярность артистке принесло участие в кинофраншизе „Гарри Поттер“ в роли профессора Минервы Макгонагалл. За роль вдовствующей графини Вайолет Кроули в сериале „Аббатство Даунтон“ актриса получила „Золотой глобус“, премию Гильдии киноактеров и несколько „Эмми“. Смит сыграла в более чем 160 фильмах и сериалах. В 1990 году она была удостоена титула Дама-командор ордена Британской империи.

Скончалась в возрасте 89 лет.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ Крокодил Ванамеэс Самый старый обитатель Таллиннского зоопарка 22 марта в возрасте 61 года скончался старейший обитатель Таллиннского зоопарка – гребнистый крокодил Ванамеэс (Старик). Результаты вскрытия показали, что животное умерло от старости. Гребнистый крокодил Ванамеэс появился на свет в 1963 году в берлинском зоопарке Фридрихсфельде. Он прибыл в Таллиннский зоопарк в 1972 году (тогда зоопарк еще находился в Кадриорге). Ванамеэс был последним обитателем зоопарка, который успел пожить как в Кадриорге, так и в Вескиметса. Более 50 лет он приносил радость работникам и гостям зоопарка.

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