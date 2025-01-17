Минюст РФ объявил „иноагентом“ блогера RusDelfi Ксению Туркову

„Меня наконец признали иноагентом. В списке Минюста РФ я под фамилией первого мужа - Кирия“, - написала 17 января Ксения Туркова на своей странице в Facebook.

Ксения Туркова — американский и российский журналист и педагог, телеведущая, кандидат филологических наук. С 2017 года — сотрудник американской радиостанции „Голос Америки“, где ведёт еженедельные программы. В 2020 году на RusDelfi появился блог „Турковый словарь“, где мы регулярно публикуем тексты Ксении, посвященные интересным языковым явлениям.

"Я журналист, много лет работала на телевидении и радио в Москве, преподавала стилистику русского языка в Московском университете, потом переехала в Киев, а из Киева — в Вашингтон, где сейчас и живу: работаю журналистом и преподаю русский язык и литературу", — так представилась Ксения Туркова нашим читателям в первом выпуске своего блога. По словам Ксении, ее ютуб-блог „Турковый словарь“, контент из которого публикуется и на RusDelfi, упоминается в том числе в реестре Минюста РФ.

В списке „иноагентов“ от 17 января вместе с Ксенией Турковой оказались журналисты Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева и Андрей Козенко, экономический эксперт Александра Прокопенко, журналистка Ирина Ромалийская, журналист проекта РЗВРТ Антон Рубин, правозащитный проект „Идите лесом“, который помогает россиянам избежать призыва в армию и отправки на войну против Украины.

Напомним, что в ноябре 2023 года Минюст РФ объявил „иноагентом“ журналиста Delfi Илью Бера. Кроме того, год назад в списки „иноагентов“ попала проживающая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова.

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