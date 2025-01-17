Тренера по легкой атлетике задержали за совращение девочек

В российском городе Волгодонске следователи возбудили уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в отношении 62-летнего мужчины, который является тренером в детском спортивном учреждении. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, подозреваемый, под предлогом выполнения массажа, приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности. Подозреваемый задержан. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК (развратные действия, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.