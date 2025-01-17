Государство изменит закон, чтобы увязать зарплату публичного сектора с государственным минимумом

Одна из целей правительства в рамках его новой программы действий заключается в том, чтобы к 2027 году довести минимальную заработную плату в государственном секторе до 60% от медианной заработной платы. Изменение должно обеспечить повышение минимальной заработной платы в публичном секторе. В связи с этим планируется внести поправки в Закон о государственной службе и другие законы. Согласно программе действий, крайний срок подачи законопроекта — 29 мая текущего года.