Экономика
17.01.2025, 14:35

Государство изменит закон, чтобы увязать зарплату публичного сектора с государственным минимумом

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Здание „суперминистерства“.
Здание „суперминистерства“.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В своей новой программе действий правительство по-прежнему ставит целью установить к 2027 году минимальную заработную плату в государственном секторе на уровне 60% от медианной зарплаты.

Одна из целей правительства в рамках его новой программы действий заключается в том, чтобы к 2027 году довести минимальную заработную плату в государственном секторе до 60% от медианной заработной платы. Изменение должно обеспечить повышение минимальной заработной платы в публичном секторе. В связи с этим планируется внести поправки в Закон о государственной службе и другие законы. Согласно программе действий, крайний срок подачи законопроекта — 29 мая текущего года.

Такая же цель была заложена и в программу действий правительства на 2023 год, и в сентябре того же года намерение о разработке поправки к закону было вынесено на утверждение. Сейчас министерство разрабатывает законопроект.

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