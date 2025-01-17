17.01.2025, 14:35
Государство изменит закон, чтобы увязать зарплату публичного сектора с государственным минимумом(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В своей новой программе действий правительство по-прежнему ставит целью установить к 2027 году минимальную заработную плату в государственном секторе на уровне 60% от медианной зарплаты.
Одна из целей правительства в рамках его новой программы действий заключается в том, чтобы к 2027 году довести минимальную заработную плату в государственном секторе до 60% от медианной заработной платы. Изменение должно обеспечить повышение минимальной заработной платы в публичном секторе. В связи с этим планируется внести поправки в Закон о государственной службе и другие законы. Согласно программе действий, крайний срок подачи законопроекта — 29 мая текущего года.
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