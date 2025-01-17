Необычная проблема: в эстонском городе стали воровать пакеты для собачьих экскрементов

Представители города пишут в социальных сетях, что некоторое время назад сотрудники отвечающей за уборку города фирмы, стали свидетелями странной кражи в парке Аусамбамяги. Одним прекрасным утром пожилая женщина в фиолетовой шляпе и черной куртке опустошила содержимое только что заполненного контейнера с мешками для собачьих экскрементов на окраине парка. При этом собаки с пожилой дамой не было. Когда рабочие призвали к ее порядку, она ускорила шаг и скрылась. О происшествии также сообщили в полицию.

В тот же день был опустошен еще один контейнер, в Рахваайа, причем это произошло примерно через четыре часа после заполнения.

По словам Керли Кыуэ, специалиста по охране окружающей среды городской управы Раквере, управа каждую неделю получает сообщения о пустых контейнерах через приложение „Anna Teada“.

Рост краж привел к увеличению в городском бюджете соответствующих расходов, которые в 2024 году достигли почти 2200 евро. В результате этого в этом году горуправа сократила частоту наполнения контейнеров до одного раза в неделю.

„Каждый владелец собаки обязан убирать фекалии своего питомца и сам запасаться всем для этого необходимым, включая мешки для сбора экскрементом. Пакеты для экскрементов в держателях, расположенных в зеленых зонах города, в первую очередь предназначены для так называемых экстренных случаев, когда во время прогулки с питомцем принесенные с собой пакеты неожиданно закончились или вы забыли их дома“, — пояснила Кыуэ.