Вакцинацию от гриппа в Таллинне можно пройти без предварительной записи. Читайте, где именно(1)
После праздников наблюдается тенденцию к росту заболеваемости и госпитализации из-за гриппа. Сегодня в разных районах Таллинна открывается возможность сделать прививку от гриппа без предварительной записи во многих медицинских учреждениях, пунктах вакцинации и аптеках.
По данным Департамента здоровья, заболеваемость гриппом выросла на 39 процентов по сравнению с первой неделей января и распространение вируса набирает обороты. Число госпитализаций увеличилось на 41 процент и при этом более половины госпитализированных пациентов – это люди в возрасте 65 лет и старше.
В регионе Харьюмаа доля вакцинированных в группе людей в возрасте 60+, подверженных высокому риску заражения вирусом гриппа и серьезного заболевания, составляет сейчас только 20 процентов. В группе риска детей доля вакцинированных составляет 15 процентов. В Таллинне эти показатели составляют соответственно 19% и 14%.
„Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска – дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья“, – напоминает руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йаэ. Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцинация от гриппа стоит до 30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.
Обычно для вакцинации требуется бронировать время визита, но 17 января многие медицинские учреждения, пункты вакцинации и аптеки Таллинна предложат возможность сделать прививку от гриппа без предварительной записи. В нижеприведенном списке можно просмотреть места работы всех доступных в этот день пунктов вакцинации в разных районах города:
Хаабертси
Инфекционная клиника Западно-Таллиннской Центральной больницы (Палдиски маантеэ 68), с 10:00 до 16:00
Клиника быстрой медицинской помощи Confido в торговом центре Rocca al Mare (Палдиски маантеэ 102), с 10:00 до 16:00
Филиал OÜ Tallinna Perearstikeskus Центр здоровья Хаабертси (Ыйсмяэ теэ 179, 3 этаж, кабинет 335), с 10:00 до 16:00
Центр здоровья Merelahe Tervisekeskus (Палдиски маантеэ 68, 2-й этаж), с 10:00 до 16:00
Центр семейной медицины Ыйсмяэ Ярвеотса (Ыйсмяэ теэ 179), с 10:00 до 16:00
Аптека в торговом центре Rocca al Mare (Палдиски маантеэ 102), с 10:00 до 16:00
Кесклинн
Meliva клиника Ялгпалли (Ялгпалли тянав, 1), с 10:00 до 16:00
Meliva клиника Рявала (Рявала 5), с 10:00 до 16:00
Восточно-Таллиннская Центральная больница, подразделение Тынисмяэ (Харидусе 6) ), с 8:00 до 16:00
Клиника быстрой помощи Confido в торговом центре Viru keskus (Виру вяльяк 4), с 10:00 до 16:00
Центр семейной медицины OÜ Koduktotori PAK Sinu Arst (Нарва маантеэ 7 и Пярну маантеэ 113), с 10:00 до 16:00
Центр семейной медицины Medicum (Лийвалайа 53, кабинет 1), с 10:00 до 16:00
Аптека Тынисмяги Südameapteek (Тынисмяги 5), с 17:00 до 20:00
Кристийне
Аптека в торговом центре Kristiine (Эндла 45), с 17:00 до 20:00
Ласнамяэ
Клиника Hoole OÜ (Катусепапи 6), с 10:00 до 16:00
Центр семейной медицины Medicumi Perearstikeskus (Вилисуу 6, кабинет 2), каждый рабочий день с 09:00 до 16:00
Meliva клиника Юлемисте (Валукоя 7), с 10:00 до 16:00
Аптека Ülemiste Südameapteek (Суур-Сыямяэ 4), с 17:00 до 20:00
Мустамяэ
Северо-Эстонская Региональная больница (Сютисте теэ 19), 10:00-16:00
Fertilitas клиника в Мустамяэ (Сютисте теэ 17/1), с 10:00 до 15:00
Пункт вакцинации в Мустамяэском центре здоровья OÜ Tallinna Perearstikeskus (Эхитаяте теэ 27, 4 этаж, кабинет 413), с 10:00 до 16:00
Аптека в торговом центре Magistrali Südameapteek (Сыпрусе пуйэстеэ, 201/203), с 17:00 до 20:00
Нымме
Центр семейной медицины Meditiim OÜ (Пярну маантеэ 321), с 10:00 до 16:00
Пункт вакцинации в Ныммеском центре здоровья OÜ Tallinna Perearstikeskus (Яама 11, 2 этаж, кабинет 211), с 10:00 до 16:00
В аптеке в центре Männiku RIMI (Мяннику теэ 100), с 10:00 до 16:00
Пирита
Центр семейной медицины Pirita Perearstikeskus (Клоостриметса теэ 29), с 10:00 до 16:00
Fertilitas клиника в Виймси (Рави теэ 4), с 10:00 до 15:00
Пыхья-Таллинн
Центр семейной медицины Sõle Järveotsa (Сылэ тянав 63), с 10:00 до 16:00
Центр семейной медицины Al Mare Perearstikeskus (Палдиски маантеэ 68a, 1 этаж), с 10:00 до 16:00