Вакцинацию от гриппа в Таллинне можно пройти без предварительной записи. Читайте, где именно

По данным Департамента здоровья, заболеваемость гриппом выросла на 39 процентов по сравнению с первой неделей января и распространение вируса набирает обороты. Число госпитализаций увеличилось на 41 процент и при этом более половины госпитализированных пациентов – это люди в возрасте 65 лет и старше.

В регионе Харьюмаа доля вакцинированных в группе людей в возрасте 60+, подверженных высокому риску заражения вирусом гриппа и серьезного заболевания, составляет сейчас только 20 процентов. В группе риска детей доля вакцинированных составляет 15 процентов. В Таллинне эти показатели составляют соответственно 19% и 14%.

„Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска – дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья“, – напоминает руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йаэ. Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцинация от гриппа стоит до 30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.

Обычно для вакцинации требуется бронировать время визита, но 17 января многие медицинские учреждения, пункты вакцинации и аптеки Таллинна предложат возможность сделать прививку от гриппа без предварительной записи. В нижеприведенном списке можно просмотреть места работы всех доступных в этот день пунктов вакцинации в разных районах города:

Хаабертси

Инфекционная клиника Западно-Таллиннской Центральной больницы (Палдиски маантеэ 68), с 10:00 до 16:00

Клиника быстрой медицинской помощи Confido в торговом центре Rocca al Mare (Палдиски маантеэ 102), с 10:00 до 16:00

Филиал OÜ Tallinna Perearstikeskus Центр здоровья Хаабертси (Ыйсмяэ теэ 179, 3 этаж, кабинет 335), с 10:00 до 16:00

Центр здоровья Merelahe Tervisekeskus (Палдиски маантеэ 68, 2-й этаж), с 10:00 до 16:00